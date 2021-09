Inició periodo de campaña sin novedades para candidatos y candidatas de Apruebo Dignidad

Desde hoy, los candidatos a Diputados y Diputadas, Consejeros Regionales y Presidenciales, iniciaron de manera oficial sus campañas, de acuerdo al cronograma oficial del Servicio Electoral (Servel) establecido para los próximos comicios del 21 de noviembre.

En este escenario, las 4 candidaturas a diputado por la región de Aysén, que fueron rechazadas por el Servel, hablaron del panorama que hoy viven en este inicio de campaña y de las acciones legales que han tomado para que su participación sea aceptada.

«Hay algunos partidos de nuestro pacto “Apruebo Dignidad” que no se han legalizado a nivel regional y lo que ocurrió fue un problema informático, en donde la plataforma nos exigía que todos los partidos que componen el pacto nacional suban su firma al Servel sin embargo, hay partidos en esta región que no existen y nos están pidiendo una afirma de un presidente o presidenta de un partido que no hay en la región”, señaló Isabel Garrido, candidata a diputada por el Partido Comunista.

Ante esta incertidumbre que vive el conglomerado de “Apruebo Dignidad”, el equipo de abogados hoy realizó los alegatos ante el Tribunal Calificador de Elecciones, (Tricel), organismo que decidirá si el Servel debe aceptar o rechazar las candidaturas.

«Las candidaturas a diputado están siendo vistas por el tribunal electoral de nuestro país, ya se han llevado a efecto los alegatos de los abogados que nos representaron, y en este sentido solamente estamos a la espera de la confirmación e inscripción legal de estas candidaturas para comenzarnos a desplegarnos por todo el territorio”, dijo Juan Catalán Jara, candidato a diputado por el Partido Revolución Democrática.

En esa misma línea, la candidata Marianela Molina, manifestó que existe tranquilidad en el pacto “Apruebo Dignidad” y esperan que la democracia sea la que prime en las elecciones de noviembre.

«Nosotros como «Apruebo Dignidad” y como Revolución Democrática, estamos tranquilos y estamos esperanzados en que en esta situación va a primar la democracia”, manifestó Marianela Molina, candidata a diputada por el Partido Revolución Democrática.

Desde el Partido Revolución Democrática, calificaron la decisión que tomó el Servel, como una acción que atenta contra el derecho al sufragio de la ciudadanía, ya que la decisión administrativa resta alternativas a los electores regionales.

«Es una institucionalidad que debe existir para garantizar la transparencia del proceso electoral en nuestro país, pero nosotros creemos que más allá de lo procedimental, qué es la observación que a nosotros nos está dejando en esta situación pendiente, es que se debe garantizar el derecho al sufragio, que en definitiva no sea una vía administrativa que no permita a la ciudadanía poder elegir por un candidato, por lo nosotros pensamos que se puede corregir el tema administrativo y que se nos permita competir para que sea la gente quien elija a sus representantes”, expresó Julio Ñanco, candidato a diputado por el Partido Revolución Democrática.

De momento, se espera que en el transcurso de la semana, el Tricel pueda resolver la situación que mantiene hasta hoy, fuera de la papeleta a las candidatas y candidatos a diputado de Apruebo Dignidad.