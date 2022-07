Denuncian problemas de calefacción en Centro Cultural de Coyhaique

Cuatro grados bajo cero, la temperatura mínima en Coyhaique el pasado viernes, día en el cual se desarrolló una obra de teatro, con niños, niñas y adolescentes como público. Todo aparentemente bien, aunque con un actor secundario que realiza el papel de villano a la perfección: El frío, azuzado por la falta de calefacción en el Centro Cultural de Coyhaique.

Un recinto de gran proporción, pero que no cuenta con un sistema de calefacción en la actualidad.

Esta condición no solo la sufren los espectadores y los trabajadores del céntrico edificio coyhaiquino, sino también los protagonistas de las obras.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/07/Calefaccion-1.mp3

Audio: Carlos Galdames, gestor cultural e integrante Teatro Huevo

Pese a todo, buscaron alternativas para que los estudiantes no pasen frío y puedan presenciar la obra, pero no fue suficiente, ya que las estufas de patio a gas no lograron el objetivo.

En el caso puntual del auditorio principal, el problema sería de un termostato.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/07/Calefaccion-2.mp3

Audio: Carlos Galdames, gestor cultural e integrante Teatro Huevo

La falta de calefacción no solo afecta al auditorio, sino también al hall central y oficinas de este centro cultural.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/07/Calefaccion-3.mp3

Audio: Claudia Haro, directora ejecutiva Corporación Cultural de Coyhaique

Al llamado de alerta de los artistas, se suma la preocupación de los integrantes de la corporación cultural municipal.

¿Cuál es la traba para posibilitar la calefacción del recinto?

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/07/Calefaccion-4.mp3

Audio: Claudia Haro, directora ejecutiva Corporación Cultural de Coyhaique

Los actores culturales esperan que a través de un trabajo conjunto entre diversos organismos se posibilite el poder habilitar definitivamente la calefacción del principal recinto para la cultura y las artes en la zona, sobre todo en un contexto de bajas temperaturas imperantes en la zona.