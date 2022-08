Política de Zonas Extremas no presenta avances y no hay fecha de entrega

Para la primera quincena de agosto estaba previsto que el gobierno presentara los ejes y avances regionales de la Política Nacional de Zonas Extremas, sin embargo a la fecha no existen dicha información. La causa sería la falta de iniciativas para incluir en la cartera proyectos que debe considerar este instrumento.

Las Políticas de Zonas Extremas fueron anunciadas por el Presidente Gabriel Boric, como una forma de dar continuidad a los Planes Especiales de Zonas Extremas, conocidos bajo la sigla PEDZE, levantados en el gobierno de la expresidenta Bachelet, que tienen por objeto, facilitar la evaluación social de las iniciativas que requieren financiamiento del Estado.

De hecho, su desarrollo a nivel regional fue comprometido por la propia ministra del Interior, Izkia Siches, quien el 16 de junio estuvo en Coyhaique realizando el anuncio.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/08/Politica-zonas-extremas-1.mp3

Audio: Izkia Siches, ministra del Interior y Seguridad Pública en su visita a Coyhaique el 16 de junio de 2022

El desarrollo de este plan recae en la institucionalidad pública, Gobierno Regional, Delegación Presidencial, los distintos servicios públicos y municipalidades, quienes deben presentar iniciativas para generar una cartera de proyectos de inversión, los que luego serán evaluados y presentados para financiamiento.

La gobernadora regional, Andrea Macías, dio cuenta de los problemas para llevar adelante esta iniciativa gubernamental el día en que presentó las «12 medidas para la reactivación económica regional» el doce de agosto recién pasado, reconociendo que no hay proyectos que incluir y que no hay asistencia para formularlos.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/08/Politica-zonas-extremas-2.mp3

Audio: Andrea Macías, Gobernadora Regional (11 de agosto 2022)

El retraso en la elaboración de esta iniciativa fue reconocido por el delegado presidencial, indicando que la política aún no está bien afinada, y que además, no existe una fecha clara respecto de su presentación.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/08/Politica-zonas-extremas-3.mp3

Audio: Rodrigo Araya, delegado presidencial regional

Clave para la elaboración de este proyecto es la participación de los alcaldes, a quienes en reunión con la ministra del Interior y el subsecretario de Desarrollo Regional, se les comprometió la incorporación de iniciativas de impacto comunal. Hasta ahora, en el caso de Coyhaique, solo han participado de una reunión.

https://www.radiosantamaria.cl/medios/2022/08/Politica-zonas-extremas-4.mp3

Audio: Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique

La Política de Zona Extremas es un instrumento clave para sacar adelante iniciativas de impacto regional, que muchas veces no pueden ser financiadas por no contar con recomendación favorable del sistema de evaluación social de proyectos vigente en el Estado, lo que hasta hace poco se venía gestionando a través del PEDZE, que se mantuvo vigente por varios años más de los inicialmente contemplados en la ley, y que debe ser reemplazado por esta nueva iniciativa, que aún no tiene fecha clara de implementación.