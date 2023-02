SMA deberá explicar no inicio de proceso sancionatorio contra proyecto hidroeléctrico Los Maquis

El Tercer Tribunal Ambiental acogió una reclamación presentada y solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente de la región de Aysén, que proceda a dictar un nuevo acto, en los que consigne de modo expreso y razonadamente, los motivos para no iniciar un procedimiento sancionatorio contra el proyecto de la central hidroeléctrica Los Maquis.

La reclamación acogida, fue presentada por Cristóbal Weber Mckay y otra persona natural contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que mediante la Res. Ex. 850/2022, requirió el ingreso del proyecto “Rehabilitación central hidroeléctrica Los Maquis” de la Empresa Eléctrica Aysén S.A. al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de acuerdo al artículo 10 de la Ley 19.300, sin embargo la Superintendencia, tomó la decisión de no iniciar un procedimiento sancionador.

Audio: Iván Hunter, ministro Tercer Tribunal Ambiental

Por lo anterior, se solicitó al Tribunal Ambiental dejar sin efecto dicha resolución, sólo en cuanto a la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente de no iniciar el proceso sancionatorio contra la empresa propietaria del proyecto, por no contar con la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

La sentencia del Tercer Tribunal Ambiental señala que los criterios de la Superintendencia para no iniciar el procedimiento, no formaron parte de la resolución de la autoridad ambiental, sino que fueron sustentados en sede judicial, por lo que no pudieron ser impugnados ni sometidos a contradicción por la parte reclamante.

Audio: Iván Hunter, ministro Tercer Tribunal Ambiental

De esta manera, el Tribunal, de manera unánime, acogió la reclamación y solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente que proceda a dictar un nuevo acto, en el que consigne de modo expreso y razonadamente los motivos que la llevan a no iniciar el procedimiento sancionatorio.

En razón de esto, la Superintendencia en la región de Aysén, deberá dictar una nueva resolución que pueda justificar los motivos por los cuales no inició dicho procedimiento.