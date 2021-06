Contraloría: Establecimientos educativos de la región no contaban con implementos mínimos para el retorno seguro a clases presenciales

Tras una inspección realizada por la Contraloría General de la República en la Región de Aysén, a establecimientos educacionales se comprobó que éstos no contaban con los aspectos mínimos para el retorno seguro de clases.

En el informe emanado por el ente contralor, hubo colegios en los que no se incluyeron aspectos mínimos que debían ser abordados para el funcionamiento desde este 2021

Además, el informe menciona “se advirtieron faltas en la organización de la jornada escolar, ya que en 3 recintos educacionales no cumplían con el distanciamiento de al menos un metro entre alumno o su demarcación para su uso”. La situación más grave que fue detectada es que un colegio ni siquiera tenía dispensador de jabón en el baño.

Ante esta situación, consultamos al Colegio de Profesores en la Región de Aysén, quienes manifestaron su preocupación, asegurando que esto se venía denunciando por las comunidades educativas desde que se comenzó con la idea del retorno.

“La Contraloría deja expuesta a la comunidad y muestra que claramente lo que ha venido denunciando el Colegio de Profesores, como también las comunidades escolares, es que no están dadas las condiciones para un retorno seguro, ahora estamos en una condición de cuarentena, por lo tanto no hay clases presenciales, pero si esta cuarentena terminara ahora, tampoco se podría volver, puesto que no se han dado los recursos mínimos y necesarios para un regreso a clase presencial, con seguridad para los alumnos, asistentes en educación, docentes y para la comunidad en general” dijo Rosa Pesutic, presidenta Regional del Colegio de Profesores.

A juicio de la profesora y dirigente regional del magisterio, esta situación es preocupante y hay que mirarla con cautela, considerando que hubo una vulneración a todas y todos los estudiantes que regresaron de una forma no segura en marzo a clases.

“Los establecimientos que tenían un plan de funcionamiento, plan que se debió supervisar y que debió haberse habilitado el establecimiento para ello, estamos hablando de establecimientos que tuvieron retorno a clase en marzo y que no tenían las condiciones mínimas para ello, es bastante serio el tema, y yo creo que se debe conversarlo con bastante criterio”, señaló Pesutic.

El dirigente estudiantil del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, manifestó que para las organizaciones sociales esto no es algo nuevo, ya que constantemente denunciaron estas malas condiciones en las mesas de trabajo con la autoridad de educación.

“Pensando en un regreso para el segundo semestre del año 2020, se hicieron distintas mesas en donde se insistió en denunciar lo mismo, porque las condiciones no estaban garantizadas, y este informe de la Contraloría, para sectores como son las organizaciones de las comunidades educativas, no es algo nuevo, es algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo y se viene tratando de gestionar de la mejor manera con las entidades correspondientes, el avance en la infraestructura y sobre todo en el material sanitario”, expresó Javier Foitzick, dirigente Estudiantil Coyhaique.

Sobre el informe, a través de un escueto video entregado a nuestro medio, el Seremi de Educación reconoció las falencias detectadas, sin confirmar si fueron o no subsanadas.

“El informe de la Contraloría detectó situaciones muy puntuales, como la falta de dispensadores de alcohol gel en algunos pasillos, también la necesidad de designar un supervisor para la entrada y salida de estudiantes, y también planteó la necesidad de que en algunos colegios se aumente la demarcación de la distancia física”, comentó Sergio Becerra Mera, Seremi de Educación Aysén.

Actualmente Coyhaique se encuentra en cuarentena sin embargo, la preocupación de los dirigentes de profesores y estudiantes, radica en que, si llegamos a avanzar en el Plan Paso a Paso, no habrá garantías de seguridad para quienes asistan a los establecimientos.