Estudiantes no fueron becados pese a contar con requisitos solicitados por Junaeb

Estudiantes de la región de Aysén decidieron agruparse para exigir respuestas tras no quedar como beneficiarios de las becas que entrega Junaeb, en el caso de aquellas personas que están en estudios superiores.

Los universitarios aseguran cumplir con los requisitos y pese a esto no se les asignó, problemas que se repiten con la Beca Patagonia, Beca Territorial, entre otras, por lo que exigen una respuesta oportuna a sus demandas.

“Nosotros postulamos en enero y nos dijeron que la respuesta estaría el 31 de mayo, no siendo así este, nos dicen que el periodo se va a alargar hasta el 7 de junio; el día lunes salen los resultados y vimos que no habíamos quedado con la beca, diciendo no becado, cuando teníamos todos los requisitos que se manifestaban en la página de Junaeb”, contó Javiera Barría, representante de estudiantes afectados.

Otra de las representantes, afirmó que les causa curiosidad que nuevamente existan problemas con la asignación de estos beneficios, ya que no es primera vez que ocurre.

De hecho, el año pasado un grupo de jóvenes también se debió organizar y lograron que se amplíen los cupos de las becas.

“Bastante raro encontramos nosotros como grupo, porque esto no es algo que suceda este año, es algo que desde las creaciones de las becas se demoran los pagos, pero sin embargo el año pasado en pandemia, en octubre y noviembre algunos chicos llegaron hacer algunos pagos, que siguen en las misma hasta el día de hoy, y no queremos que pase lo mismo, porque ya llevamos casi siete meses esperando una respuesta, y nos dan excusas que cuesta creerlas”, explicó Barbara Navarro, representante de estudiantes afectados.

En tanto, los jóvenes ya se han organizado para sostener reuniones con los parlamentarios de la región y así poder agilizar las soluciones, ya que desde Junaeb no les han entregado respuestas.