Muere hombre con coronavirus en Coyhaique: Su familia denuncia demora del SAMU

Leopoldo Ulises Laforet Saez, es el nombre de un coyhaiquino de 39 años que falleció este fin de semana con Covid-19. La familia denuncia que no tuvieron respuesta oportuna por parte del SAMU y esta habría sido la razón por la cual no se le reanimó oportunamente.

Su madre Olga Sáez Seguel, con profundo dolor nos relató que en reiteradas ocasiones le pidieron asistencia al SAMU, pero lamentablemente no obtuvo respuesta favorable.

“El día jueves yo estuve llamando a la ambulancia para llevarlo pero nunca llegaron y me decían que ellos no podían venir porque estaban colapsados”, dijo Sáez.

Con el pasar de las horas y al ver que su hijo se agravaba, llamó nuevamente al SAMU, pero, según relató, le habrían respondido que la sintomatología que tenía Leopoldo era normal por la enfermedad.

«Les dije que lo veía muy mal a mi hijo; le tocaba la cara y le levantaba las manos, y él no me hablaba. Como a las 4:00 de la madrugada, volví a llamar y me pidieron que lo pasara al celular, y yo les dije ¡Qué les pasa, él no está apto para hablar! ya llevaba tres días para que vinieran a ver a mi hijo”, contó Olga Sáez.

Finalmente en Urgencias del Hospital de Coyhaique, confirmaron la muerte de Leopoldo. Luto que Olga ha debido enfrentar en soledad, en su casa, en cuarentena y con una sensación de impotencia al sentir que, quizás una respuesta más rápida, podría haber salvado a su hijo.

“Si supieras el dolor que yo tenía esta mañana, me lo he aguantado, me ha dolido la cabeza y la espalda, y estoy pidiendo que vengan a tomarme la PCR y no sé si van a venir”, manifestó la madre del hombre de 39 años.

Consultamos al Servicio de Salud Aysén respecto a esta denuncia. Sin embargo, hasta el cierre esta nota, aún no entregaban una respuesta.