Dirección del trabajo cursó 8 multas en última fiscalización a mina “El Toqui”

Cuatro fiscalizaciones han realizado la Dirección del Trabajo a las faenas de la Mina “El Toqui”, pertenecientes a la Compañía Pacifico Sur, en alto Mañihuales. Lo anterior, tras denuncias de trabajadores que dan cuenta de malas condiciones laborales en las que se encontrarían cumpliendo sus labores.

Cristian Aros Troncoso, director regional(s) del Trabajo, confirmó que de estas últimas fiscalizaciones, en dos oportunidades han debido cursar infracciones por diversos incumplimientos a la normativa sanitaria.

“De esas cuatros fiscalizaciones, en dos de ellas hemos tenido resultados con multas y las otras dos sin multas; una es por denuncia de trabajadores, dos han sido activadas de oficio por la Dirección regional, por hecho del que hemos tomado conocimiento público o trabajadores que nos han dado a conocer de algunas dudas o de las condiciones de trabajo, y una cuarta que hicimos respecto a un programa que también es de oficio”, explicó Aros.

Según mencionó la autoridad del trabajo, en estos momentos están en proceso de verificar si fueron o no subsanadas las irregularidades presentadas al momento de ser fiscalizados, de hecho, cuando fueron cursadas las infracciones hubo faenas que fueron paralizadas en algunos sectores de la mina.

“Paralizamos algunas faenas por infracción a las normas de higiene y seguridad, y se le otorgó a la empresa un plazo para que corrigiera todas las infracciones, y estamos verificando si esas sanciones fueron corregidas”, dijo Aros Troncoso.

Higiene y seguridad, fueron las principales aristas de incumplimiento por parte de la empresa minera para sus trabajadores, medidas esenciales en contexto de la pandemia por coronavirus.

“La mayoría de las sanciones tienen que ver con salud y seguridad de los trabajadores, con no suprimir los factores de riesgo en el trabajo, por no proporcionar ropa a los trabajadores expuestos al frío, por no cumplir con los elementos de protección personal, otra por no contar con agua potable y jabón líquido para el lado de mano y otra por no tener actualizado el reglamento interno de higiene y seguridad respecto a las medidas preventivas de covid”, manifestó el director regional (s) del Trabajo, Cristian Aros.

Recordemos que actualmente hay un brote de Covid-19 al interior de esta empresa, que mantiene a 10 trabajadores con cuarentena por ser positivos de la enfermedad y otros por ser contactos estrechos.

Dentro de los próximos días se debería corroborar si la empresa mejoró o no las condiciones de sus trabajadores, pese a esto, la empresa adeuda más de 18 millones de pesos por las faltas que fueron detectadas por la autoridad.