Tribunal Electoral proclamó a Juan Álvarez Santana como nuevo Consejero Regional de Coyhaique

El Tribunal Electoral Regional, dio a conocer a Juan Álvarez Santana, como el nuevo consejero en reemplazo de la saliente y gobernadora electa por Aysén, Andrea Macías Palma.

Álvarez, es un hombre de 59 años y es oriundo de Coyhaique, y será el sustituto de ocupar el cargo de consejero por la capital regional.

El nuevo consejero cuenta con una amplia experiencia en servicio público, destacando su interés por aportar con su trabajo en pos de una mayor descentralización.

“Si bien me tomó por sorpresa, también me trae un enorme gusto y satisfacción y trataré de cumplir llevando los preceptos que me han guiado en toda esta vida como socialista y buscando siempre el bienestar de nuestros vecinos de Aysén. Vamos a trabajar, mancomunadamente, por seguir potenciando la descentralización y buscar alternativas que nos permitan seguir creciendo como región”, señaló Álvarez Santana.

Por su parte, Andrea Macías valoró la experiencia adquirida como consejera desde el año 2018 hasta su elección como primera gobernadora regional de Aysén.

“Es un espacio para el cual solo tengo palabras de agradecimiento. Ha sido un proceso de arduo aprendizaje, que ha abierto perspectivas muy amplias respecto de cómo sueño y cómo quiero la región para mis hijos, e hijos y nietos de cada uno de ustedes”, dijo Macías, gobernadora electa por Aysén.

Asimismo, el presidente del CORE, Sergio González, destacó este proceso cívico, en favor de una mayor autonomía regional.

“En los próximos días ya será investida como Gobernadora Regional, va a guiar los destinos de la región y dentro del pleno del Consejo Regional, ocupará el cargo de presidenta del CORE. Nuestros mayores parabienes para nuestra ex colega, porque si le va bien a ella, le va bien a la región y todos queremos eso para nuestra gente, así es que seguir los 14 consejeros trabajando, comprometidos con el desarrollo de nuestra Región de Aysén”, concluyó González.