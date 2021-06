Allanan oficinas municipales: Incautaron computadores, teléfonos móviles y documentación

Movimiento durante toda la mañana en dependencias municipales, tanto en las oficinas de calle Errázuriz como en el edificio consistorial de Bilbao con Cochrane.

Mañana helada, pero activa, con retiro de computadores, documentación y teléfonos móviles. Funcionarios de la fuerza tarea de la Brigada de Delitos Económicos acompañaron al fiscal Luis González en esta labor, persecutor que de forma escueta se refirió a la investigación por eventuales delitos de fraude, malversación de caudales públicos y cohecho, los que presuntamente fueron cometidos al interior del municipio de Coyhaique.

“Estamos haciendo diligencias instructivas en la Municipalidad, y se han hecho varias diligencias en diversos lugares de la ciudad que se van a continuar durante toda esta semana. Se trata de un equipo policial que trabaja el caso de delitos complejos con la Fiscalía regional de Aysén, con motivo de la investigación que se llevan por denuncias en la municipalidad de Coyhaique; y hay que esperar lo que demore la diligencia, en el sentido que se está efectuando un registro de algunas dependencias, la idea es hacerla en el menor tiempo posible y de poder liberar las oficinas, que entiendo que tiene funcionamiento que es necesario igualmente”, dijo Luis González Aracena, fiscal a cargo de las diligencias.

Recordemos que estas diligencias del equipo fuerza de tarea de la BRIDEC comenzaron el miércoles, con el allanamiento y recopilación de antecedentes en diversos domicilios de funcionarios del municipio, además de oficinas municipales.

Recordemos que son tres las aristas investigadas: La primera un informe de Contraloría por contratos ligados al corral municipal; La segunda una denuncia realizada en marzo por el propio municipio, debido a irregularidades en la concesión de cuatro plantas de agua potable rurales de la comuna, lo que derivó en la entrega de antecedentes a la Fiscalía.

La tercera, el bullado caso Itelecom, que indaga a nivel nacional la fiscalía de la comuna de San Carlos y que salpicó mediáticamente al alcalde Huala.

“Están realizando diversas diligencias en el marco de la investigación que se está llevando a nivel nacional, investigación desformalizada, eso significa que no han formalizado a nadie. De parte del municipio y en lo particular yo, creo que he prestado toda la colaboración y toda nuestra gente a esta investigación, así que esperamos que esto avance y que se termine rápido para aclarar, y en definitiva manifestar la inocencia de este municipio y de este alcalde en esta investigación”, explicó Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique.

Estas indagatorias se dan a 11 días que asuma el gobierno comunal el alcalde electo Carlos Gatica, quien recordemos anunció una auditoría apenas llegue al municipio de Coyhaique.

“Una vez que asumamos el cargo tenemos la más absoluta colaboración con la Fiscalía y Policía, para nosotros es sumamente importante que esto avance lo más rápido posible y que esta investigación sea expedita, y es por eso también que nosotros vamos a colaborar con todo lo que nosotros tengamos a disposición, que se esclarezcan los hechos y que se proteja el bien superior que es la gestión municipal dedicado a nuestros vecinos y vecinas, en este sentido seremos severos y flexibles con todo lo que se aparte de los principios básicos de una gestión sana, transparente, legal y con probidad para los vecinos y vecinas de Coyhaique”, manifestó Carlos Gatica, alcalde electo de Coyhaique.

Recordemos que es la segunda indagatoria de este tipo que se ha visto, la primera ocurrió en marzo del año pasado. No se descarta incluso que estos allanamientos continúen incluso en otras reparticiones públicas como el Gobierno Regional. Las diligencias continuarán durante toda esta semana.