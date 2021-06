Trabajadores de Junaeb movilizados contra Plan de Modernización de la institución

No a la mercantilización de Junaeb, premisa bajo la cual los más de 800 trabajadores a nivel nacional y una veintena en la región se encuentran en plena movilización.

De hecho este miércoles, representantes de los trabajadores en la región de Aysén entregaron una carta al seremi de Educación Sergio Becerra para manifestar su preocupación por el avance del Plan de Modernización que se impulsa para el organismo a cargo de las becas y ayudas estudiantiles a nivel nacional.

Hay temores fundados, como por ejemplo la externalización de algunos servicios.

“Nosotros estamos movilizados porque creemos que la urgencia en estos momentos no responde a la nueva estructura que ellos están planteando y no es el momento para realizarlo, no es que estemos en desacuerdo a que nuestra institución deba modernizarse porque nosotros durante 60 años hemos incorporando programas y haciéndonos cargo de este aliado de la educación, pero esta organización no responde a eso, sino a una política de generar externalización de servicios, de modificar formas de trabajo, y a eso lo que nosotros nos oponemos”, manifestó Fabiola Navarrete, representante Gremial Asociación de Funcionarios Junaeb Aysén.

Aseguran que su opinión como trabajadores no ha sido escuchada por las autoridades nacionales.

“Esta modificación ha sido a espalda de los trabajadores porque no han escuchado nuestro parecer, nosotros si bien tenemos cosas por mejorar y tenemos cosas buenas; tenemos programas que funcionan y trabajos que se hacen, por lo pronto no vislumbramos factores determinantes que interrumpan la entrega de beneficios tal como están hasta ahora, pero más adelante no podemos dar la certeza que estos puedan verse perjudicados”, dijo Navarrete.

Según manifestó la dirigente, esta movilización no perjudicará a los estudiantes. Además aseguró que para ellos no es prioritario avanzar en este plan.

“Esta movilización no tiene que ver con la entrega de beneficios, esto tiene que ver con la organización de nuestra institución, y porque nosotros creemos que lo urgente hoy día es la situación de pandemia en la que nos encontramos, en tratar de mejorar nuestros beneficios, en llevar oportunidades a nuestros beneficiarios, y además mejorar los sistemas que nosotros tenemos, sistemas arcaicos e informáticos que no responde a las necesidades actuales”, expresó la representante Gremial Asociación de Funcionarios Junaeb Aysén, Fabiola Navarrete.

La movilización continuará, pero se recuerda que se mantienen los canales de comunicación para los estudiantes a través de www.junaeb.cl o por medio del correo electrónico aysen@junaeb.cl