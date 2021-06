Epidemiólogos del MINSAL entregaron observaciones al trabajo regional

La semana pasada un grupo de epidemiólogos y profesionales del Ministerio de Salud de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento realizaron una visita a la región de Aysén para conocer el trabajo desarrollado en la zona.

En este sentido, pudieron conocer cuál es la estrategia que se utiliza por parte de la UTTA y el funcionamiento de esta, entregando algunas observaciones y tareas para mejorar la trazabilidad en el territorio.

“Las tareas grandes que nos dejaron fue reforzar la visita domiciliaria por parte de la atención primaria de salud, por lo tanto se está generando un proyecto para vernos recursos humano, modalidad, vía de tal manera de poder llegar más seguido a mayor parte de la población en seguimientos médicos de las personas que están con Covid-19 positivo, por otro lado también se habló de la secuenciación genómica y nos pidieron reforzar el envío de muestras al Instituto de Salud Pública”, dijo Alejandra Valdebenito, Seremi de Salud Aysén.

En tanto, el epidemiólogo de la SEREMI de Salud, aseguró que la debilidad actualmente que fueron detectadas en este viaje, fue que no hay suficientes oferentes de residencia sanitaria que permitan un aislamiento real de todos los casos positivos de coronavirus.

“Lamentablemente nosotros no hemos podido instalar residencias sanitarias en todas las comunas, porque no hemos encontrado oferentes que nos pueda ofrecer infraestructura para tener disponibles estos dispositivos que son muy importantes para hacer un aislamiento y una cuarentena segura y efectiva, esa fue una de las brechas que detectaron ellos; lo otro es que en las zonas más apartadas, como hay falencias de movilización de vehículos en particular, no se puede visitar a domicilio todos los casos durante su aislamiento” manifestó Marco Acuña, epidemiólogo de la Seremi de Salud Aysén.

A esto, se suma que hay presencia y circulación comunitaria de la variante P.1 brasileña, por ende, el epidemiólogo asegura que la continuidad de la cuarentena sigue en veremos y dependerá de la disminución de casos que registre Puerto Aysén y Cisnes.

“Nosotros ya tenemos la evidencia del laboratorio de la secuenciación que estamos recibiendo toda la semana de las cepas o de las muestras que mandemos de nuestros enfermos al Instituto de Salud Pública, ya sabemos que cerca del 38% de las secuenciación que hemos hecho, que son 70 muestras que se han enviado al ISP corresponde a la variante P.1 brasileña y mientras no logremos un descenso en las comunas Aysén y Cisnes, yo diría que el avance a fase 2 para Coyhaique estará en veremos” explicó Acuña.

Hoy la región mantiene 439 casos activos de Coronavirus y mientras Coyhaique comienza a experimentar un quiebre en la curva de contagios, hay otras comunas y localidades que preocupan a los equipos de salud.