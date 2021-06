Con 93 votos a favor la Cámara de Diputados aprueba extensión de estado de excepción

Este jueves se vivió en la Cámara de Diputados un extenso debate que buscaba discutir sobre la solicitud del Ejecutivo de extender el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días más para enfrentar el coronavirus en el país.

Durante su exposición del ministro Enrique Paris, defendió la prolongación del estado de excepción, argumentando que es necesario trabajar en el control de las fronteras y afirmando que en el país ya se encuentra la variante Delta, detectada en una mujer de 43 años, que reside en Estados Unidos y que viajó a Chile por el fallecimiento de un familiar

Según explicó Paris, la variante delta “es más trasmisible que otras variantes de preocupación y nosotros pensamos que por lo que ha ocurrido en Inglaterra y lo que está ocurriendo en Israel, que desgraciadamente puede llegar a hacer una variante dominante. Yo creo que es muy importante, en este punto, que trabajemos duramente en el control de las fronteras para evitar que la variante ingrese. La persona, que la tenemos identificada, ya está aislada»

«Esta secuenciación vamos a tratar de aumentarla, estamos haciendo 350 exámenes semanales para llegar a 1000 semanales y por eso necesitamos apoyo económico, estamos firmado convenio con cuatro universidades por el momento más un instituto para tratar de aumentar la secuenciación. Ayer el ministro Erazo participo en la reunión de la comisión de salud de la Cámara de Diputados y le agradezco también sus opiniones porque él se mostró favorable a mantener el estado de excepción” concluyó el ministro de salud.

El diputado del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Cristhian Moreira, manifestó que la postura de rechazo de su bancada no puede ser tomada como una amenaza ni como una advertencia.

“Nuestra postura de rechazo a una nueva prórroga del estado de excepción constitucional, no debe ser tomada como una amenaza ni una advertencia como lamentablemente lo han querido plantear algunas autoridades, sino que simplemente como un llamado al Gobierno a dejar de pensar que las excesivas restricciones a las libertades de los chilenos es la única estrategia posible para superar esta pandemia”, manifestó Moreira.

Desde la oposición, el diputado Marcelo Schilling, manifestó que siempre hay que tener en cuenta el mandato constitucional de proteger al pueblo de Chile.

“A nuestro juicio la preocupación fundamental debiera ser no solo fundamental sino que principal y tal vez única que es la protección del pueblo de Chile, no asumir esta obligación que está establecido en la constitución es abandonar deberes y por lo tanto es una actitud susceptible e incluso de una acusación constitucional, pero cuando uno escucha algunas intervenciones señor presidente, da la impresión de que esta preocupación fundamental no está presente en todas las cabezas, en todos los cerebros o en todas las reflexiones”, expresó Schilling, diputado del PS.

El estado de Catástrofe, es una medida excepcional que puede ser declarada en situaciones de calamidad pública como terremotos, avalanchas y epidemias; y permite restringir las libertades personales y adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

En la sesión, la Cámara aprobó la extensión del estado de excepción constitucional con 93 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones, resultado que deberá ir al Senado para su revisión durante esta jornada.