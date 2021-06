Vecinos de La Junta denuncian constantes cortes de luz y quema de artefactos

Aburridos se encuentran los vecinos de La Junta, a raíz de los constantes cortes de energía eléctrica que los han venido afectando desde siempre, pero que se han agudizado dentro de los últimos meses. Ayer el servicio fue cortado en seis oportunidades durante la tarde.

Evidentemente esto genera un problema, sobre todo para las personas ligadas al comercio y turismo, quienes han sufrido la quema de sus artefactos en más de una oportunidad.

“Se han quemado muchos artefactos, la empresa siempre está en apoyar y ayudar en revisar los artefactos que se queman, pero en realidad hay algunos que los devuelven sin reponerlos u otra veces lo reponen con un dinero que ellos estiman conveniente que muchas veces no es lo que vale el artefacto, entonces esto provocaba un problema e indignación entre toda la gente de La Junta y en el tema del comercio y el turismo, como ha estado todo tan difícil y más encima se queman los artefactos es una cosa que realmente no tiene nombre esta situación, que entreguen un servicio de calidad porque en realidad pagamos lo que ellos están cobrando que es bastante caro”, dijo Odett Nehgme, presidenta de la Cámara de Turismo en La Junta.

A esto se suma que muchas personas del rubro de hotelería, han debido quedar sin atender a sus pasajeros y clientes por no contar con electricidad.

Según mencionó la representante de la cámara del turismo en La Junta, estos cortes tampoco son programados ni avisados.

“No se sientan a contarnos de lo que está sucediendo, de lo que está pasado, porque lo van a hacer o prevenir que el día tanto van a ver muchos cortes y eso también sería una solución”, expresó Nehgme.

Pese a que los vecinos han presentado varios reclamos a la empresa eléctrica, aseguran que no han tenido una respuesta definitiva. Además, acusan falta de compromiso para solucionar el problema.

“Como comunidad se han hecho varios llamados de atención, pero uno pierde un poco la posibilidad de comunicar estas cosas a través de la Municipalidad o de una denuncia porque me imagino que hay que juntar varia gente y hacer estas denuncias porque como persona sola no te pescan mucho y de mi parte yo he hecho muchos reclamos directamente a la empresa por el teléfono a la asistencia que tienen, pero no hay una respuesta clara ni un compromiso de que esto vaya a cambiar”, manifestó Marcelo Arros, director Cámara de Turismo La Junta.

Desde la empresa eléctrica Edelaysen, mencionaron que, los últimos episodios se habrían originado a raíz de una caída de árbol, sumándose una serie de inconvenientes que generaron fallas reiteradas en el sector.

“Se produjeron estas interrupciones a raíz de la caída de un árbol en el sector de Villa Vanguardia, el cual afecto nuestras líneas y posterior a eso en Isla estando con nuestro generador local quisimos alimentar nuestros clientes que quedan en la zona rural camino a Lago Verde, se nos produjo un inconveniente con el generador, ya que producto de una línea tan larga y con tan poca carga se nos activaron algunas protecciones de esta unidad, lo que lo hizo operar y se hicieron algunos intentos lo que provoco tres interrupciones más una cuarta que fue cuando terminamos de reparar la falla y normalizamos desde la Central Río Azul”, explicó Atilano Jaramillo, jefe del sistema Palena de Edelaysen.

Pese a la respuesta entregada por la empresa, los vecinos, vecinas y pequeños empresarios del sector aseguran que esto ha sido una constante durante el último tiempo, por lo que demandan un mejor servicio para los habitantes de la localidad