Emprendedores denuncian abuso ante nuevas alzas en precios del combustible 

Mil 127 pesos, es el precio por litro de bencina de 97 octanos en la localidad de Cochrane, diferencia de 108 pesos del valor con Coyhaique, donde hoy alcanzó los mil 19 pesos.

Desde Cochrane, un taxista que realiza recorridos en la zona, manifestó que con el mismo precio que antes le permitía llenar su estanque de bencina, hoy con mucha suerte puede llegar a la mitad.

“Con la misma cantidad de dinero que llenaba el tanque antiguamente ahora no llego hasta la mitad, entonces evidentemente el costo de eso es altísimo y nos afecta mucho, porque tampoco podemos por una cuestión de sentido común subir las tarifas impactando más el bolsillo de la gente, me parece insólito que los demás servicios como el comercio, que tengan un poquito más de conciencia porque no se trata solo de ganar plata, aquí se trata de prestar un servicio a la gente más humanitario”, manifestó Jorge Cárcamo, taxista de Cochrane.

Esta situación sin duda genera perjuicios también para los emprendedores y ciudadanos en general, ya que, con el alza de este elemento de primera necesidad, aumenta también el costo del gas, la canasta básica y en algunos sectores también la electricidad.

“Me parce un abuso tremendo, más con la gente, porque esto esta descontrolado y fuera de control y seguimos esperado, van a llegar a 2000 pesos el litro de bencina”, dijo Ariela Gonzales, emprendedora de Cochrane.

Desde el Gremio del Transporte a nivel nacional, confirmaron que mantendrán una reunión con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de poder evaluar medidas y exigir que patrocine el proyecto que podría, eventualmente, eliminar el impuesto específico al combustible.

“De la única forma que uno tiene de avanzar, es muchas veces en los diálogos y en las conversaciones es tomando medidas más radicales y los trabajadores del transporte históricamente hemos tenido que tomar medidas más radicales y es lo que le vamos a plantear al Gobierno, no podemos dejar de observar lo desacreditada que esta la política de todos los sectores, el minuto que estamos viviendo hoy día en la Asamblea Constituyente con las elecciones que tenemos a poco andar con los precandidatos, yo creo que estamos en un minuto preciso para abordar los temas con la seriedad que amerita”, expresó Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional Taxis Colectivos.

El dirigente del gremio y también presidente de CONAPYME, manifestó que si bien es cierto las tarifas varían respecto de lo que ocurre en el mercado internacional, se deben tomar medidas para evitar que estas alzas consecutivas sigan afectando al pequeño comercio y transportistas.