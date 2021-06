Feria Laboral Virtual: Más de 300 empleos disponibles para la región de Aysén

Con una gran oferta de trabajo de 13 empresas regionales, se inicia desde hoy la Feria Virtual Laboral, que para esta versión estará disponible la plataforma “AquiHayOfertas, una iniciativa que tiene como finalidad crear oportunidades y apoyar la reactivación del empleo en la región con más de 300 vacantes.

Ante esta oportunidad la directora del Sence Katherine Kingma, explicó cómo las personas interesadas pueden crear su cuenta e ingresar su currículo en www.bne.cl para concursar en los puestos ofrecidos.

“Estamos muy contentos, el día de hoy parte la Feria Laboral hasta este viernes, la postulación es muy simple www.sence.cl y ahí van a encontrar un link “Feria Laboral” cliquear ahí y van a parecer todas las empresas que están ofreciendo vacantes para la región, en total tenemos 319 cargos vacantes en todas las áreas profesionales y técnicas, todo es en línea y es hasta este viernes y las áreas en las que estamos ofreciendo vacantes es pesca, construcción y comercio”, señaló Kingma.

Las ofertas para la región incluyen oportunidades en áreas de salmonicultura, construcción, recursos humanos, servicios, logística, entre otros rubros y algunos de los perfiles que se pueden encontrar en esta feria son jefes de terreno, operarios, bodegueros, ingenieros e ingenieras electricistas, prevencionista de riesgo, entre muchos más.

La seremi de Trabajo Andrea Ponce, aclaró que la postulación no afectará a quienes estén solicitando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sino que al contrario, esto les estaría ayudando a recibir otros ingresos con un trabajo formal.

“Esto no afectara a las personas que están postulando al Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, no tenga susto de postular pensado en que ese beneficio se le va a quitar, no es así, por el contrario es bueno calcular cuánto además del IFE se podría recibir teniendo hoy día un trabajo formal”, expresó Ponce.

En esa misma línea, la seremi agregó que en esta oportunidad en la feria se contará con una serie de subsidios para todos los trabajadores y para quienes postulen a las nuevas vacantes de las 13 empresas de la región.

“Tenemos subsidios al empleo que están absolutamente vigentes que se tramiten a través de Sence www.subsidioalempleo.cl a los que van a poder postular tanto empleadores como trabajadores por ejemplo: si una persona encuentra hoy día un trabajo va a poder postular al nuevo empleo y eso lo tramite directamente el trabajador recibiendo 50 mil pesos mensuales hasta por seis meses o 70 mil pesos si son mujeres, personas con discapacidad o jóvenes entre 18 y 24 años, por otra parte las mujeres que tengan hijos e hijas menores de 2 años pueden también postular al subsidio “Protege”, un subsidio que le va a dar la tranquilidad de contar con 200 mil pesos mensuales para el cuidado de sus hijos en una sala cuna particular o que se los cuide una persona en su domicilio y además, los trabajadores van a poder postular al subsidio “Contrata”, que es un subsidio que busca entregar parte de la remuneración de ese nuevo trabajador contratado entregando 250 mil pesos mensuales como tope hasta por seis meses o 290 mil pesos en el caso de la contratación de mujeres, personas con discapacidad o jóvenes entre 18 y 24 años”.

Según, el último informe trimestre móvil del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo en la región de Aysén, subió en el trimestre febrero-abril de este año un 6,9% lo que significa un aumento de 1,6% en comparación con el trimestre anterior y un incremento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses, siendo Aysén tercera región con menor desocupación, detrás de Los Lagos (3,7%) y Magallanes (6,2%).

El presidente de la Corporación Multigremial de Aysén, hizo el llamado a las personas de la región a no dejar pasar estas oportunidades de trabajos estables y permanentes en estos tiempos tan complejos que se viven por la pandemia del Covid-19.

“Hacer la invitación a todos los trabajadores a que se motiven y se incentiven los trabajos que hoy día se están ofreciendo, son trabajos formales y estables; nosotros desde el día uno de la pandemia hemos tomado todos los cuidados necesarios y la empresas se han adaptado a todos los requerimientos sanitarios, por lo tanto yo hago un llamado a que puedan participar, es una buena oportunidad, aquí es un trabajo permanente y estable y que hoy más que nunca se requiere”, manifestó Eladio Muñoz, presidente Corporación Multigremial de Aysén.

El proceso se puede hacer desde casa, ya que la postulación será completamente en línea y para las personas que no tengan acceso a internet podrán acercarse a las Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) de las municipalidades en donde los funcionarios estarán ayudando con la inscripción a la Feria Laboral en Línea de la región de Aysén.