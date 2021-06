 Problemas de conectividad impactan en servicios básicos en Islas Huichas

Preocupados están los vecinos de Islas Huichas de la comuna de Puerto Aysén, debido a la falta de trasporte para trasladar el gas licuado desde el continente hasta la isla, lo que motivó que el actual distribuidor decidiera poner fin a su emprendimiento, amenazando con ello el suministro para las localidades de Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade.

Problemas logísticos y de abastecimiento que en pleno siglo XXI, no dejan de pasar en las zonas extremas y que sin soluciones gubernamentales.

“Estoy en el segundo de alcalde y ya estoy gestionando poder recuperar primero la embarcación que tenemos y ponerla al servicio de la comunidad y como tiene que ser el proyecto de la embarcación Melissa que está programada para hacer las recolecciones de los residuos domiciliarios, para traerlos al continente, fue diseñado para eso, así que vamos a hacer eso y en los viajes poder, como se va vacío poder ayudar y poder trasladar estos combustibles”, dijo Julio Uribe, alcalde de Aysén.

El alcalde, también agregó que el problema de conectividad digital de la isla, no estaba en el programa “La Última Milla” que lidera el Ministerio de Transporte, pero que gracias a las gestiones en conjunto con el Consejo regional se puedo tener en una inversión sobre los 4 mil millones de pesos con la finalidad de incluir a todas las localidades que están en las zonas extremas.

“El tema de la conectividad digital, hay un programa hecho que se llama “La última milla” que lo está llevando el sistema de transporte y en donde no estaba contemplado Islas Huichas, después de las gestiones que hice antes de ser alcalde, pudios lograr a través del Consejo Regional, que la condición de Isla Huichas que sea incorporada en ese programa de “La última milla” que son sobre los 4 mil millones de pesos, para incluir a todas las localidades que están aisladas”, manifestó Uribe.

Pero no solo el tema de los combustibles es un problema para los habitantes de Huichas, desde la cámara de comercio, indican que los emprendedores locales tienen pocas posibilidades de crecer debido a los constantes problemas de conectividad digital.

“Hace rato que Huichas, está en esta situación bastante especial, la baja de lo que es el sistema de internet, hoy día está colapsado el servicio, ya malo, tiene conexión muy poca, han hecho gestiones por todo lado, han hecho reclamos, han mandado cartas al Seremi de Transporte, a Sernac me dicen, hasta Santiago se han dirigido y no hay ningún tipo de solución, lo terrible es que cuando se implementa la boleta electrónica a nivel de toda la región de Aysén, nosotros siempre lo dijimos que se olviden que Aysén hoy día no tiene conectividad cien por ciento, aunque el Gobierno hable que tenemos una conectividad en todo Chile”, expresó María Inés Oyarzún, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén.

Desde la Municipalidad de Puerto Aysén buscarán la forma de reunirse con los proveedores y trabajar con los diferentes seremis con el fin de resolver estos problemas puntuales y trabajar en soluciones permanentes para las localidades de Islas Huichas.