¡Coyhaique sigue respirando humo!:Autoridades regionales plantearon medidas sobre descontaminación

Ante el alarmante aumento de emergencias ambientales que se han generado en los últimos días en Coyhaique, autoridades municipales, diputados y especialistas en temas climáticos, hablaron sobre las consecuencias de la contaminación atmosférica en la salud y de la posibilidad de bajar los precios de los combustibles usados para calefacción, como una solución para enfrentar esta problemática.

Desde la nueva Administración de Coyhaique, manifestaron la necesidad de implementar gestiones que permitan a la población acceder a otros combustibles y la creación de una mesa de trabajo en donde se tenga la presencia de ministros, autoridades locales y a la ciudadanía para tomar medidas efectivas ante esta situación.

“Hay que hacer acciones, primero en mejorar el acceso a otros combustibles en diversificar la matriz de combustibles energéticos térmicos y también lo que significa mejorar la calidad de algunos combustibles como por ejemplo, el que nos causa el gran problema, el problema de la calidad de la leña, con eso abro la posibilidad de poder construir una mesa, pero no tan solo con ministros, no tan solo con gente del Gobierno, sino que también con la sociedad civil involucrada, aquí tiene que estar los leñeros presentes, los consumidores de leña, porque son ellos al final del día quienes sufren la consecuencias de las acciones políticas que se pueden generar en cuanto a los cambios normativos vigentes que existen hoy día, pero también las acciones políticas, es importante también tener la voz en estas mesas de trabajo de la sociedad civil representada y también de los entes que están involucrados, no tan solo la voluntad política de los ministros, también de los diputados, sino que también a la gente considerarla en cada una de las acciones en donde se participe para la construcción de una solución”, explicó Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique.

Desde la nueva Administración de Coyhaique, manifestaron que bajar el impuesto específico al combustible podría tener repercusiones negativas a largo plazo.

“El bajar los precios evidentemente significa primero en bajar los impuestos o simplemente se genera un subsidio, el bajar los impuestos también genera externalidades negativas no en el corto plazo sino a largo plazo, cuando significa también poder reducir ingresos al Estado para poder generar desarrollo y por otro lado, también reducir el valor de la leña, paralelo a ello existen la posibilidad de los subsidios, los subsidios tiene externalidad positiva, como es reducir el precio del combustible, pero también externalidades negativas, como significa por ejemplo el efecto rebote que al final la gente termina pagando absolutamente lo mismo en cuanto al precio del combustible”, manifestó Gatica.

El diputado Miguel Ángel Calisto, pidió al Gobierno convocar de forma urgente una reunión para abordar la situación que afecta a Coyhaique, para implementar medidas que permitan destrabar la burocracia en la implementación de programas de aislación térmica en las viviendas de la región.

“Se ha implementado un programa presidente de recambios de calefactores, por ejemplo que no ha llegado a toda la gente y que no es expedito, vemos que por ejemplo hay excesiva burocracia para la implementación de la aislación térmica de las viviendas, la contaminación parte de las viviendas, cuando las casas están mal aisladas finalmente la gente le mete leña, le mete leña, porque no tienen otra alternativa para calefaccionarse en una ciudad en donde hemos registrado en los últimos días -10 grados bajo cero, así nos levantamos todos los días en Coyhaique y menos -15 y -17 en otras comunas de la región”, dijo Calisto.

Desde el laboratorio Eco-climático del CIEP UACH, manifestaron la necesidad de usar un combustible igual o menor al valor de la leña como solución para tener un aire más limpio y además trabajar en la comunicación de riesgo que permita explicar los efectos que esto produce en la salud de las personas.

“Parece esencial que si queremos cambiar nuestra matriz energética y queremos tener un aire más limpio, el combustible que tenemos que ocupar aquí en el territorio tiene que tener un valor igual o inferior al de la leña, sino lo veo muy difícil de que podamos hacer esa transición, porque de alguna forma la gente siempre va a estar optando por un combustible que en el corto plazo parece más económico, como es en este caso la leña. La gran masa de la población es gente relativamente joven, por lo tanto yo creo que habría que partir desde ahí y hay que concientizar a los adultos mayores de que este problema es muy grave; esto tiene efectos en el corto plazo cuando tienes enfermedades respiratorias, en general se tiende a ver que las enfermedades respiratorias se tienden agravar y en si lo que se observado a nivel epidemiológico es que la gente se muere más rápido cuando estamos expuestos a altos niveles de contaminación”, expresó Luis Alberto Gómez, coordinador del Laboratorio Eco-climático del CIEP UACH.

Recordemos que se han decretado 19 emergencias ambientales entre el primero de abril y hasta el 30 de junio de este año, episodios que ya alcanzan el total decretado durante todo 2020.

La comunidad de Coyhaique, mientras tanto, sigue respirando humo en una de las ciudades que ha liderado los rankings americanos, como la más contaminada; y aún esperan que se implementen medidas efectivas, a corto plazo para disminuir los riesgos a los que están expuestos por la exposición prolongada a altos índices de material particulado fino, mp 2,5.