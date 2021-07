Críticas tras despido de 120 trabajadores en un día desde el municipio de Chile Chico

El pasado 29 de junio, cerca de 120 trabajadores a honorarios del municipio de Chile Chico fueron notificados de su desvinculación, lo que generó abiertas críticas al recién asumido alcalde Luperciano Muñoz.

La denuncia fue realizada por los propios afectados, quienes se tomaron las redes sociales ante esta decisión, planteando su malestar a Santa María Televisión.

“Dejó a muchas familias sin ningún sustento, él dice que las ayudas sociales no van a parar, pero con una canasta familiar, como decía mi compañera no va a pagar el arriendo, no va a pagar la educación de los hijos, no va a comprar medicamentos, no va a apagar luz, no va a pagar agua, entonces está dejando a la gente a su suerte, él está poniendo en balance la vida de las personas, la necesidad de las personas, el estómago de los trabajadores y de sus familias, el hambre de las familias aquí en la comuna de Chile Chico para el no vale nada, lo que está haciendo él es muy inconsciente y muy inconsecuente y tiene un discurso al favor del obrero, de izquierda, pero actúa totalmente contrario a lo que él mismo dice”, dijo Priscila Ramos, presidenta del Comité Bienestar Trabajadores Honorarios y Prestadores de Servicios Municipio Chile Chico.

Consultado por esta situación, el actual alcalde enfatizó que la medida obedece a temas netamente económicos.

“La desvinculación vienen solamente por una cuestión de distribución del gasto y del presupuesto, no podemos consumirnos el 70% del presupuesto en personal, por lo tanto fue muy pésima, paupérrima su gestión y por otro lado un mal uso de recursos públicos, una mala inversión, si hay una alcalde aquí se viene a comer la plata, que viene a hacer fiesta, a celebrar el día del perro, del gato y del viento, por su puesto llevarse en cada evento 15 y 18 millones de pesos por supuesto que pasa lo que paso”, señaló Luperciano Muñoz, alcalde de Chile Chico.

Una de las polémicas fue la desvinculación de una trabajadora de la radio municipal local, pese a su diagnóstico de cáncer.

“El tema de Verónica, su hermano es concejal y por ley ella no puede seguir como funcionaria municipal, o sea ahí hay una inhabilidad evidente, a eso no hay que darle ninguna vuelta de nada, igual a nosotros igual nos presentaron cerca de 30 cartas de renuncias y la desvinculación viene solamente por una cuestión de mejor distribución del gasto y del presupuesto”. Manifestó Muñoz.

Sobre este punto el diputado René Alinco Bustos señaló que ofreció ayuda jurídica a la afectada, apelando a la ley del cáncer.

“Lo que tal vez el señor Luperciano Muñoz no sabe, es que hay una ley que nosotros aprobamos hace un par años atrás, una ley del cáncer y esa ley del cáncer prohíbe el despido de una persona que tenga cáncer de su fuente laboral, nadie puede permitir esto, este es un pequeño dictador, este gallo, imagínese despedir, yo no sé en qué empresa en el trascurso de tres horas sacan un decreto, lo firma y despido, jamás hizo una nota tipo, porque después era ponerle nombre no más”, expresó Alinco.

Los trabajadores afectados señalaron que fueron notificados el martes del fin de su vínculo con el municipio y que hoy ya no eran parte del trabajo municipal, situación polémica a pocos días de asumido el nuevo concejo municipal de Chile Chico, con la incertidumbre sobre qué pasará con las personas que perdieron su fuente laboral.