Mañihuales en paro:Funcionarios de la salud piden mejores condiciones laborales y cambios de contratos

Los funcionarios del Servicio de Urgencia Rural de Mañihuales, continúa en paro, debido a las malas condiciones en las que deben realizar sus diferentes labores y por la situación en la que están contratados. Las urgencias tiene una reducción de las actividades por cuentan del personal médico y las atenciones se ven afectadas para las personas que llegan al establecimiento de esta zona.

Esta situación se dio a conocer a la comunidad el pasado miércoles y el día viernes el director de Atención Primaria Servicio Salud Aysén Leopoldo Oyaneder, estuvo adelantando una reunión, en la que no se pudo tener una respuesta clara para mejorar las condiciones de los trabajadores y solo se pudo tener dos cilindros de oxígeno de los pequeños como solución.

“De acuerdo a lo conversado con los funcionarios, después de la reunión con el director del Servicio de Salud, nosotros creemos que fueron pocas las soluciones que no era lo que se esperaba, por lo tanto hoy día los funcionarios siguen en el paro, esperamos que el día lunes puedan traer una respuesta más acorde a las necesidades que se tienen acá en nuestro dispositivo de salud, sobre todo ir mejorando; cuando nos instalaron a nosotros el SUR, fue con el compromiso de ir mejorando y de ir arreglando situaciones para llegar a tener algo óptimo, ni siquiera lo pedíamos de caridad, sino que fuera óptimo para la atención de la población”, dijo Beatriz Oyarzo, presidenta de la junta de vecinos las Chacras.

En lo pedido por el personal está con contar con reemplazos de profesionales con licencia, (uno en turno y otro de apoyo), mejoras en la calefacción y sistema eléctrico, sistema contractual en el que se considere descanso, vacaciones, aumento y reposición de oxígeno para las adecuadas atenciones de urgencias.

La dirección de Atención Primaria Servicio Salud Aysén, señaló que dentro del Centro Comunitario de Salud Familiar de Mañihuales, laboran 21 personas de los cuales siete funcionarios están con licencia médica y en modalidad de teletrabajo, situación que llevo a una baja del profesional el día jueves, afectado esto al Servicio de Urgencias Rural, que opera las 24 horas.

“Nosotros tenemos la complejidad de que varios funcionarios están con licencia médica y algunos están en modalidad de teletrabajo, eso es un total de siete funciones, entonces ante lo cual evidentemente hay problemas, porque no solamente el equipo tiene que hacer el tema del testeo, de la trazabilidad, sino que también tienen que estar en la campaña de vacunación. El jueves se presentó una nueva baja en el equipo, nosotros tratamos de establecer una nueva modalidad de trabajo para poder suplir, porque no solamente está el Cecosf, está el tema de que tenemos Servicio de Urgencia Rural, y ese servicio es 24 horas”, dijo Oyaneder.

Además, manifestaron que suplir las licencias médicas, es un problema que no se puede hacer desde el servicio, debido a que el personal ya se encuentra contratado tanto en la región como en el resto del país, problemática que los ha llevado a mover funcionarios de un lugar a otro en donde también hay personas con permisos y que fueron contratados con una figura denominada “Honorario Covid” que les permite tener vacaciones.

“Tenemos la gran dificultad que hoy en día nosotros no podemos suplirla, las licencias médicas, no porque nosotros no queramos, simplemente porque no podemos, en qué sentido que ya todo el personal está contratado tanto en esta región y como en el resto del país, entonces en el fondo caemos en estos problemas en que nosotros tenemos que tratar de mover funcionaron de otros lugares y eso se nos dificulta. Todos los servicios de salud están contratados por una figura que se llama «Honorarios Covid», y que son honorarios Covid, a nivel nacional los gremios han levantado la solicitud de que ellos tengan acceso a contar con vacaciones, cosa que ya muchos honorarios han cumplido un año y no han tenido descanso y esta es una situación que se ve a nivel nacional”, explicó el director de Atención Primaria Servicio Salud Aysén.

En las reuniones que se han adelantado se han dado como solución el apoyo de tres profesionales más, un médico y dos paramédicos, arreglos eléctricos, entrega de equipamiento y se espera que los funcionarios que fueron declarados positivos y contacto estrecho puedan retomar sus labores, para suplir las necesidades y urgencias médicas que se presentan en la zona.

La comunidad se encuentra muy preocupada, ya que si bien la curva de casos de Covid-19 bajo, pero los contagios no dejan de aumentar en esta localidad y reconocen la labor de los paramédicos, quienes han tenido que atender hasta 3 pacientes en estado grave, improvisando camillas, sin oxígeno, atenciones con la luz del celular en un espacio sin calefacción adecuada.

A su vez, hace un llamado a las autoridades de salud a generar las condiciones mínimas a los trabajadores y las mejoras en la infraestructura, dado que esta localidad cuenta con una población que supera los 5000 habitantes y que hoy se mantiene con 13 casos activos de Covid-19.