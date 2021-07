Dueños de gimnasios entregaron una carta a la Seremi de Salud para reabrir los establecimientos en Fase 2  

Dueños de gimnasios y profesionales vinculados a la salud física y mental de la región de Aysén realizaron una movilización por el Paseo Horn en Coyhaique, con el propósito que las autoridades de la salud les permitan reabrir sus establecimientos, una vez se realice el cambio a fase 2, de Transición, del Plan Paso a Paso.

Los representantes manifiestan que llevan más de 16 meses con los recintos deportivos a puertas cerradas, situación que para ellos ha afectado la salud mental y física de las personas, además de dejar sin trabajo a varias personas del rubro, perjudicando sus ingresos para subsistir.

Ricardo, representante del Gimnasio Central Gym, manifestó que debido a la situación en la que se encuentran, tuvo que vender y arrendar algunas máquinas, agregando que han sido los únicos de los rubros que no han contado con una ayuda por parte del Gobierno.

«Tuve que vender maquinas, tuve que arrendar algunas máquinas y lo otro que lamentablemente no ha pasado, es que creo que somos el único grupo de empresa o de Pyme que no le ha tocado ningún tipo de ayuda directamente y recién ahora hay un bono para las Pymes, pero antes de eso no existía nada», dijo el representante del Gimnasio Central Gym.

Además, expresaron que esta oportunidad, es un espacio para reflexionar sobre la importancia que tiene el deporte en las personas y esperan que en un futuro sean tenidos en cuenta ante cualquier decisión que los involucre.

“Creo que esta instancia tiene que ser un espacio de reflexión, para la importancia que le entramos dando al ejercicio como ciudadanía, desde lo educativo de los colegio hasta lo que nosotros hacemos los gimnasio y esperamos que en el futuro se le tome mayor atención a lo que nosotros realizamos, ya que lo que queremos es educar para que las personas tengan una mejor calidad de vida”, manifestó Diego, representante del Complejo Deportivo Parque Austral.

Los dueños de gimnasios y profesionales vinculados a la salud física y mental, entregaron una carta de petitorio que fue entregado al Ministerio de Salud, intendenta de la región y a la Seremi de Salud, firmada por más de 25 personas.