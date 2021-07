Más de 4 mil MIPYMES regionales han solicitado el bono de alivio en el SII

El Seremi de Economía en la Región de Aysén hizo un balance de lo que han sido los primeros días desde que se inició la postulación al bono “MIPYME”, que entregará cerca de un millón de pesos a aquellas personas que estén inscritas en primera categoría al 30 de marzo del 2020 y que tengan ventas inferiores a las 25 mil UF.

Para la entrega de este beneficio a nivel regional, ya se han recepcionado más de 4 mil 236 solicitudes, lo que fue destacado por la autoridad sectorial.

“En tres días de solicitudes que está abierta la página han ingresado 4.623 solicitudes aprobadas por un monto similar casi a los 5000 mil millones de pesos, imagínese 5000 mil millones de pesos que pasan de inyección directa dentro de unos días más a nuestra economía local, la cual hace que nuestros mini, pequeños empresarios puedan de alguna u otra forma adquirir bienes para poder seguir desarrollando su negocio, adaptar nuevamente ante pandemia su micro y pequeña empresa, pero lo más importante vas a hacer un alivio, el cual como mencionaba pasa a ser de libre disponibilidad y con eso va a poder solucionar cualquier problema que pueda tener nuestro microempresario”, dijo Carlos Pacheco, Seremi de Economía Región de Aysén.

Lo cierto es que esta ayuda será entregada a aquellas personas que tienen iniciación de actividades desde marzo del año pasado, es decir, desde que inició la Pandemia, por ende aquellos que hayan iniciado emprendimiento a raíz de la pérdida de sus fuentes laborales, no serán beneficiados con este bono.

“Sabemos que los emprendimientos que se generaron post-pandemia vienen a subsanar alguna debilidad del mercado que existía a no tener pandemia, es decir, hoy día podemos ver que muchos se reconvirtieron, muchos se reinventaron y a la vez muchos crearon nuevas formas de poder ofrecer un nuevo servicio, sabemos que de ellos hay muchos que hicieron inicio a actividades posteriores al mes de marzo del año 2020, pero también tenemos que considerar que dentro de esta ley tenemos la posibilidad de ir en apoyo a ellos, a través de los instrumentos de Sercotec”, manifestó Pacheco.

A través de un comunicado, la Agrupación Gremial Arte Patagonia, denunció la burocracia para acceder al beneficio y aseguran que ellos tienen un decreto municipal para el uso de un bien nacional de uso público, lo que aparentemente los dejaría imposibilitados para acceder al beneficio.

Sobre esto, también respondió la autoridad, asegurando que se deben realizar las coordinaciones con el municipio para que actualicen los datos y de igual forma reciban el bono de apoyo a las MIPYME.

“Lo más probable, que he dicho que todo alcaldicio esté vigente, pero no haya sido renovado, producto de que como estamos en pandemia no podrían abrir en la plaza, pero la fecha que ellos tienen como decreto de alcaldicio, si es anterior al 17 de junio del año 2021, les da la posibilidad de que el municipio pueda subir la información de estas 59 personas a la página web del Servicio de Puesto Interno, y ahí colocar a quien corresponde, cual fue la fecha de otorgamiento y en observación colocar si es un permiso vigente o que no fue renovado precisamente porque estaba en pandemia y puede colocarse a largo plazo, va a depender de los municipios quienes suben y colocan las observaciones a los distintos decretos de alcaldicios o resoluciones municipales para ir en apoyo a nuestros feriantes que también, tenemos que comprender que ha sido muy dura la pandemia, sabemos que han sido meses a los cuales no han podido trabajar”, comentó el seremi de Economía.

Para acceder al bono, usted debe ingresar a la página del SII con su clave tributaria e inmediatamente verificar si cumple o no con los requisitos para acceder.

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Economía, aseguraron que visitarán las diferentes provincias para que todos y todas quienes puedan postular, lo hagan y así obtener esta ayuda equivalente a un millón de pesos.