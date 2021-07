Andrea Macías criticó traspaso de recursos del GORE a Delegado Presidencial

La gobernadora regional, quien está pronta a asumir el cargo, manifestó su molestia al enterarse del decreto del ministerio de hacienda que reduce el presupuesto de esta responsabilidad, para aumentarle al Delegado Presidencial.

En este sentido, la gobernadora aseguró que el ejecutivo está impidiendo que se instalen los procesos ciudadanos y participativos, misma situación que habría ocurrido con la convención constitucional.

“Este supuesto disfuncionamiento del Gobierno regional, no es un presupuesto que haya estado asignado a la gobernadora, sino que es de funcionamiento del Gobierno regional, en ese contexto la verdad es que nosotros, digo nosotros como gobernadores y gobernadoras regionales, nos llamó profundamente la atención, porque a mi juicio hay una visión que se está instalando, que no es la visión correcta, que efectivamente ha habido una incompetencia de parte del Ministerio del Interior, respecto a la planificación de este proceso, hay que recordar que los gobernadores regionales íbamos a hacer electos el año 2020 y eso ya ha traído un retraso previo, entonces hace mucho años que se tiene conocimiento que efectivamente se iba a llevar a cabo esta elección”, dijo Andrea Macías, gobernadora de la región de Aysén.

Para la gobernadora electa, resulta preocupante que no se hayan preocupado de garantizar los recursos para las delegaciones presidenciales y que ahora se comience a echar mano a un cargo tan relevante para las regiones.

“Puede sonar muy técnico quizás, el manejo del presupuesto de la Nación, son presupuestos que se manejan, que tienen todo un sistema y que finalmente se planifica con mucha anticipación, piensa que en este tiempo nosotros ya estamos prácticamente ok, con el presupuesto del año 2022, entonces en ese sentido, claramente resulta un despropósito cuando tú tienes un ministerio que sabía que iba a tener una nueva figura, insistiendo que la figura nueva es el delegado, ellos no existían en que ese delegado para funcionar iba a necesitar un espacio físico, iba a necesitar un equipo de trabajo, todo lo que se requiere, porque finalmente no hay una crítica al respecto, no es un lujo tener una secretaria, tener un periodista más, no es un lujo, hoy día nuestro Gobierno regional en este escenario no tiene periodista por ejemplo”, manifestó Macías.

La autoridad, quien asume el cargo el próximo 14 de julio, aseguró que junto con los otros Gobernadores del país iniciaran acciones para poder revertir esta situación.

De hecho, esta jornada el Ministro del Interior se reunió con Macías. Sin embargo, al cierre de esta nota no pudimos tener pronunciamiento sobre el tema.