Vecinos de sector Chacras sufren cada invierno con las crecidas del río

Cada vez que llueve copiosamente, los vecinos del sector Chacras en Puerto Cisnes sufren con las crecidas del río. Una situación que los complica, ya que sus terrenos se llenan de agua, al igual que sus construcciones.

Esto lo sufren, aseguran, dos a tres veces al año. Afirman que Vialidad se comprometió a una solución, que lamentablemente para estos vecinos, aún no llega.

“Al año vienen dos crecientes, van dos o tres años que estamos reclamando, los que taparon las cunetas, dejen las cunetas como estaban antiguamente, la empresa de los Arios, porque tienen más plata no más, ellos llegaron y taparon la cuneta y que importa que las aguas se nos venga a nosotros, entonces cuando vino Vialidad, dijo, vamos a destapar todas las cunetas, dijeron que en abril empezaban del año 2001, el año pasado lo mismo, sin falta, en donde hay que poner una alcantarilla ponerla, para que quede bien y corran todas las aguas como deben ser y eso no se ha cumplido”, contó Norma Fuentes, vecina sector Chacras Puerto Cisnes.

El agua que se acumula llega inevitablemente hasta sus terrenos, acumulando además mucho barro. Con cada crecida del río Cisnes, Norma y su familia temen lo peor.

“La otra que el río, que siempre le han ido a mostrar a las autoridades, arriba en donde hay que poner gaviones para que el río no se venga para acá, el rió está amenazando, como que se va a venir algún día para acá, entonces no sé qué pensaran las autoridades, como no va a ver plata para hacer una defensa, tanto pobladores que estamos acá, el camino vecinal que tenemos por donde se forrajean las vacas casi no se puede pasar, la creciente igual devoró todo el camino”, manifestó Fuentes.

El reclamo ha sido realizado desde el año 2019, cada invierno recuerdan a Vialidad esta situación, lo que no ha generado una respuesta concreta.

Queda harto invierno por vivir y la señora Norma teme que esta situación los complique aún más.

Nos comunicamos con el Ministerio de Obras Públicas a nivel regional y desde su unidad de comunicaciones señalaron que no se referirán a la petición de los vecinos del sector Chacras en Puerto Cisnes, ante esta situación que los perturba cada vez que hay temporal, por la posibilidad de una inundación.