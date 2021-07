Mujer denunció a Carabineros por detención injustificada y humillaciones en Comisaría de Coyhaique

Una mujer de Coyhaique, acusó una violenta detención y trato denigrante por parte de funcionarios de Carabineros, a quienes llamó tras sufrir una golpiza y asalto en la vía pública.

El hecho, se registró cerca de las dos de la madrugada, cuando ella junto a su pareja regresaban a su casa y fueron interceptados por dos personas, quienes con un bate le habrían golpeado la cabeza, para robarle una mochila y su chaqueta, logrando huir del lugar.

“El sábado veníamos saliendo tipo 2:30 de la madrugada de la casa de mi mamá, porque yo llamé a mi pareja para que me viniera a buscar porque no había taxis, porque estuve hasta tarde tiñéndome el pelo en la casa de mi hermano. Íbamos doblando por pasaje Río Ñirehuao con calle Río Blanco, al momento de doblar se dirigen hacia nosotros dos personas y una persona me agrede con un bate y me botó de la moto, tuvimos un altercado con estas personas para defenderme, me quitaron una mochila y me sacaron la chaqueta, nos subimos a la moto y arrancamos y al momento de arrancar nos dispararon dos veces”, contó Yohana Oyarzo.

Yohana asegura que cuando llegó Carabineros al lugar y tras adoptar el procedimiento, fue violentamente detenida, pese a que era ella quien había sido víctima y quien decidió llamar a la policía uniformada para poner la denuncia por robo con violencia.

“Cuando llega Carabineros, nos llevan detenidos a nosotros, Carabineros vio la agresión que yo tenía en la cara y en el cuerpo, les mostramos los cascos, no los hicieron a pedazos a palos, ellos hicieron caso omiso y me llevaron a mí, según ellos a constatar lesiones y en el hospital me dijeron que quedaba detenida, mi pareja me fue a ver al hospital en un auto particular, al momento que entra al hospital, Carabineros lo detuvo, porque él anteriormente le dijo a Carabineros que tenía que hacer bien su trabajo y le tiró unos improperios, pero es normal por el enojo. Si nosotros fuimos los que los llamamos, nosotros fuimos los afectados, a nosotros nos dispararon, por los disparos, obvio me dio miedo y me orine en la ropa, me tuvieron toda la noche en un calabozo con la ropa mojada, ni siquiera fueron capaces de pasarme una frazada”, dijo la mujer.

Los uniformados tras adoptar el procedimiento la trasladaron a constatar lesiones, las que fueron catalogadas como leves, pero en una segunda revisión en el hospital, tras ser liberada de la comisaría, arrojó lesiones de mayor gravedad, con fracturas en el pómulo y en la nariz, producto de los golpes que recibió.

Yohana además señala que en la unidad policial, sufrió humillaciones e insultos, razón por la que decidió hacer público el hecho.

“Me dirigí al hospital porque tuve dolor toda la noche en mi cabeza, me hicieron el escáner y en el escáner arrojó que tengo una fractura en la nariz y en el pómulo, lo que ellos constataron eran lesiones leves y ahora pasaron a ser lesiones graves y él en todo momento, irónicamente nos decía hagan lo que quieran, yo ya tengo varios sumarios en el cuerpo, a mí nadie me va a poder sacar de aquí, por eso es que la ciudadanía ya no les tiene respeto, porque tan poco son personas humanas, porque a mí me vieron toda golpeada y todos los vejámenes que me hicieron en la comisaría, me insultaron y me trataron de lo peor”, manifestó Oyarzo.

Tomados los antecedentes, nos comunicamos con el departamento de comunicaciones de Carabineros para poder tener su versión sobre los hechos y confirmar si es que se levantará o no una investigación al respecto. Pese a esto, hasta el cierre de esta nota no ha existido pronunciamiento de la policía uniformada.