Formalizan a sujeto que golpeó e insultó a su pareja en la vía pública

Esta mañana en el Juzgado de Garantía de Coyhaique se formalizó a un sujeto identificado con las iniciales V.H.R.R, por el delito de lesiones leves en el contexto de violencia intrafamiliar.

Según lo expuesto en audiencia de formalización por el fiscal José Moris Ferrando, el hecho se originó mientras la víctima se encontraba paseando con el sujeto, fue a la altura del banco estado, en calle moraleda donde este se habría ofuscado comenzando a lanzar improperios y luego comenzar a agredir con golpes de puño en diversas partes del cuerpo.

“Alrededor de las 23:00 horas el imputado se encontraba paseando con su conviviente por calle Moraleda frente al Banco Estado, momento en el que tuvo una discusión con su conviviente, enojándose con ella, para acto seguido comenzarla agredirla, golpeándola en la cabeza y partes del cuerpo con diversos golpes, causándole una contusión en el cuero cabelludo, en donde se observa una lesión eritematosa y una equimosis en la zona occipital, y así mismo una contusión en el antebrazo, todas de carácter leve, la víctima señaló quien era el agresor señalando sus vestimenta, Carabineros inicio una búsqueda, logrando dar con el imputado el que se dio a la fuga, ocultándose bajo de un camión”, dijo el fiscal Moris.

Si bien sólo este hecho fue denunciado, durante los últimos días se habrían originado algunos episodios donde también la mujer fue golpeada por este sujeto constando un acta de atención en el servicio de urgencia, lugar en el que mencionó que habría sido una caída en la ducha, ya que fue amenazada antes de ser atendida por los funcionarios de salud.

Según el relato de la víctima, entrega en la audiencia por el persecutor, ella indicó que «el día sábado, mi pareja Víctor llego bajo los efectos del alcohol, insultándome y en donde me levantó de mi dormitorio para que moviera la tele y donde él movió una silla y me la tira, rompiendo mi brazo, tomando un palo de las patas de la silla, comenzándome a golpear y causándome lesiones, luego de esto me lleva al hospital regional y Víctor me dice no digas que te hice algo a ti, por lo que ingresé al hospital y le manifesté a la enfermera que me caí en la ducha».

El Ministerio Público, solicitó medidas cautelares tendientes a proteger la integridad de la mujer afectada.

«Vamos a solicitar como cautelar prohibición acercarse a la víctima durante a la investigación, en los principales fundamentos para dicha petición están dados con que el imputado registra una condena anterior por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar del año 2016”, señaló el fiscal.

A esto, se suma que V.H.R.R ya contaba con una condena anterior por lesiones en el contexto de VIF.

Al momento de ser detenido, hay registros de las amenazas que lanzó en contra de la mujer, argumentó que fue considerado como suficiente por el Tribunal para decretar la prohibición de acercarse a la víctima.

“El imputado manifiesta que es mentira, que se ocultó de bajo de un camión y que tuvieron que arrástralo desde ahí y que cuando lo arrastraban comenzó a vociferar textualmente -la mar… me cagó y la voy a cagar más- por lo tanto estimamos que existe una situación de riesgo para la víctima y en ese sentido solicitamos la cautelar ante dicha”, comentó el fiscal José Moris Ferrando.

En caso de que el imputado incumpla las medidas cautelares decretadas por el tribunal, se estaría cometiendo un nuevo delito, como lo es el desacato, que podría eventualmente terminar con el acusado en Prisión Preventiva.