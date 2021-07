Familia denuncia problemas en atención domiciliaria de pacientes 

Para algunas familias de la región de Aysén, la salud se ha vuelto todo un calvario. Este es el caso de Juan Maichil Santana, un obrero de la construcción de 45 años que se encuentra postrado y quien tiene una traqueotomía que requiere de insumos para su completa recuperación.

Marcela Llancalahuen Nancul, pareja de Maichil, relató la situación que viene viviendo con su esposo, desde el momento que él tuvo un accidente cerebro vascular, el pasado 12 de marzo.

“Él estuvo hospitalizado en Coyhaique hasta el 15 de abril, posterior a eso fue trasladado a Aysén, por recuperación y terapias y le dieron de alta el 4 de junio, después de eso comenzamos a ver lo que él necesitaba y ahí comenzamos con el pero, porque el hospital no cuenta con aspiradores, entre comillas, aunque dentro del GES, que del cual, según Juan por los derechos le corresponde por la enfermedad que él tiene, deberían darle todo pero no fue así”, dijo Llancalahuen.

Llancalahuen, también denunció y evidenció, con una serie de audios, que a su pareja le habrían suministrado medicamentos sin receta médica de los cuales no hay un registro oficial de su entrega en el Hospital de Coyhaique.

“Ahora me encuentro con la sorpresa que hay insumos que el Consultorio Alejandro Gutiérrez, no me lo puede entregar, me lo tiene que entregar el hospital, y ahí la piedra del tope porque tengo que estar llorando para que me entreguen filtros, sondas y agua destilada, hay audios; y está claro que dice que yo no retiré medicamentos y yo tengo recetas vencidas cuando lleve a mi marido a control con el especialista y yo retiré medicamentos; no sé la verdad quien lleva este tema, yo no sé quién fiscaliza, pero yo creo que ya es hora de ponerle el cascabel al gato, a mí me dieron a entender que yo debía tener con hospitalización domiciliaria las recetas de los insumos que le llevaron a mi marido, pero no tengo nada”, contó su pareja.

La familia de Maichil, pide a las autoridades de salud realizar el trabajo y que le entreguen los insumos necesarios para su tratamiento.

“Yo le pido a Salud que me entregue los insumos, yo no le pido nada, porque él esta particular en temas de kinesiólogo, fonoaudiólogo y una terapeuta, por lo mismo, porque yo sé que el Consultorio Alejandro Gutiérrez, tiene mucha gente y no alcanza y si es que alcanza es para un kinesiólogo y él ya ha avanzado muchísimo, él ya se está parando, tiene firmeza, yo necesito insumos”, señaló Llancalahuen Nancul.

Consultamos con el Hospital y señalaron que no han recibido denuncias formales del paciente o de familiares directos, por la situación expuesta por Marcela Llancalahuen.

Agregaron que ante estos casos las personas deberán acercarse a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) o a través de http://oirs.minsal.cl/ para presentar su requerimiento por el conducto regular.