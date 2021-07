Llaman a ser donantes voluntarios de sangre ante stock crítico en el Hospital de Coyhaique

Después de un fin de semana con un stock crítico, el Banco de Sangre del Hospital Regional de Coyhaique, centro que abastece a toda la Región de Aysén, hizo un llamado a toda la comunidad a ser donantes voluntarios.

Esta situación de falta de sangre se debería a una disminución de donantes, a causa de la pandemia de covid-19 y también, porque ha existido una alta demanda de componentes sanguíneos, llegado a ser necesario tener por lo menos 10 voluntarios al día.

“El fin de semana largo terminamos con un stock bastante crítico, lo que significa que estábamos con la capacidad mínima para poder abastecer a nuestros pacientes del hospital, por lo tanto si existía una cirugía programada previamente en donde había riesgo de sangrado, lamentablemente se debiera posponer y esto netamente por la escasez de donante, por eso la idea es promocionar la donación y llamarlos para que asistan al banco de sangre, ya que en esta pandemia se ha visto bastante incrementado la necesidad de componente sanguíneo y la idea es que la gente entienda que una persona siempre la necesita y ojalá se pudiera tener agendados 10 donantes al día”, dijo Camila Barrientos, jefa(s) del Banco de Sangre del Hospital Regional de Coyhaique.

El proceso de donación es rápido, no tarda más de 30 minutos. Desde el Banco de Sangre del Hospital Regional de Coyhaique, explicaron los requisitos para donar y agregaron que no es un impedimento haber sido vacunado con el esquema completo contra el Covid-19

“Las personas que recibieron la vacuna contra el Covid-19 no habría contradicción para la donación y si no hay efectos adversos pueden acercase y agendar la hora. Las personas tienen que tener buena salud, que no hayan tenido contacto en las últimas dos semanas con personas que hayan dado positivo para el Covid-19, que tampoco hayan estado resfriada, ni con fiebre y tos; en el caso de los tatuajes y piercings la persona tiene que esperar que haya pasado seis meses de habérselo realizado y también para cualquier accidente cortopunzante que pueda haber existido, es importante que antes de venir hayan comido, que hayan descansado por los menos cinco hora en la noche, que no hayan bebido alcohol en las últimas 24 horas y que asistan con su carnet”, señaló Barrientos.

En el último año, el promedio mensual de donantes fluctúa entre las 80 y 120 personas, pero los actuales requerimientos del hospital hacen necesario que estas cifras superen los 300 donantes al mes.

Debido a la pandemia los donantes deben programar una cita, por lo que desde el hospital invitaron a la comunidad a participar y agendar su atención a través del número de celular 966887970, recordando que Donar Sangre, es Donar vida.