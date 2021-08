Cuestionan participación de la Universidad de Aysén en causa por violación

En el Juzgado de Garantía se revisó esta semana una solicitud de la defensa del docente de la Universidad de Aysén, Néstor Italo Carrera, quien fue denunciado ante la Fiscalía, por violación a una estudiante, con la que el profesor mantenía una relación sentimental.

En la audiencia, el defensor intentó desacreditar la declaración de la víctima y negar la existencia del delito, utilizando incluso una declaración de la Rectora Natasha Pino, quien en su momento aseguró que la casa de estudios “no ha tomado conocimiento de ninguna denuncia que revista carácter de delito”.

En tanto, desde la defensa de la víctima aseguran que el hecho de que la Universidad no haya tomado cartas en el asunto en ningún caso da cuenta de la inocencia del imputado, sino que habla del actuar negligente de la casa de estudios.

«Se basa en la defensa en una omisión o negligencia en las actuaciones que debía haber realizado la universidad para sostener de que su representado es inocente, eso no es así, o sea sostener una cosa livianamente y adjudicar de que alguna autoridad no hizo la denuncia y por eso es inocente, nos parece descabellado; y claramente nos está planteado el tema al revés, lo que uno debe cuestionarse aquí es, ¿por qué la autoridad universitaria no ha hecho lo que debía que hacer en tiempo y forma?, pero eso no significa que su representado, un docente sea en este caso inocente», dijo Milton Cuevas, abogado defensor de la Víctima.

En febrero de 2021 se realizó la formalización de Néstor Carrera y hasta la fecha, no consta en la carpeta investigativa, alguna acción de la Universidad que pretenda buscar la responsabilidad penal del docente por los hechos imputados.

Hasta el minuto tampoco hay responsabilidades administrativas imputadas al docente, que permanece en calidad de suspendido en la Universidad de Aysén, a pesar de que la causa penal ha avanzado y el Ministerio Público ya presentó acusación fiscal contra el profesor universitario por el delito de violación, solicitando una pena de 5 años y un día de presidio.

«La universidad no ha presentado ninguna querella, no hay ninguna presentación formal acá, ni peticiones y denuncias efectuadas; hay que recordar que también hay una obligación legal de aquel que ha tomado conocimiento de algún hecho, de haberlo puesto en conocimiento de la autoridad investigadora, eso no consta, y hoy día, al revés para que quede claro, de que no es un tema personal, ni siquiera conozco la universidad, ni decir algo negativamente en contra de ella, pero si esa actitud genera que por ejemplo, hoy día el defensor sostuvo livianamente a mi juicio, que justamente no tenía esos caracteres de delitos o no estaba gravemente perjudicados, porque si no la universidad había hecho la investigación, la denuncia o la universidad hubiese tomado una actitud más activa», señaló Cuevas.

El abogado además cuestionó el tiempo que se ha tomado la Universidad de Aysén para realizar la investigación administrativa, asegurando que pareciera ser que se avanza más en una causa penal que en las internas.

«Eso no se condice con los términos de una investigación penal, que pareciera que fuera más rápida la investigación penal que la administrativa, eso no debería haber ocurrido, lo que debería corresponder es que la universidad hubiese avocado a realizar la investigación correspondiente, haber hecho todas las diligencias rápidamente y haber concluido su sumario administrativo, por ejemplo, podríamos haber contado con una resolución, una toma de razón desde la Contraloría, si es que se realiza el sumario, si es que se termina el sumario, entiendo además, que debería estar pendiente y con todos los recursos posibles del sumariado», manifestó el abogado Cuevas.

Según fuentes de la Universidad, el sumario concluyó hace más de un mes, y la investigación estaría en poder de la rectora, a la espera de su decisión.

A raíz de estos antecedentes solicitamos entrevista con Natasha Pino, quien no accedió a responder nuestra preguntas.