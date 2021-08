Indignación por carrera clandestina en ciclovía de Parque Río Simpson

Indignación causaron las imágenes que fueron difundidas en redes sociales sobre las carreras clandestinas en el Parque Río Simpson, el registro da cuenta de personas, aparentemente bajo el efecto del alcohol, conduciendo en plena ciclovía en horario nocturno.

Este hecho no es primera vez que ocurre, ya que a principios de este año, un vehículo, que finalmente no fue identificado, realizó maniobras en el área verde, generando daños en el lugar.

«Una actitud totalmente condenable y rechazable, así que en ese sentido vaya toda la condena porque nosotros en el Mimvu estamos promoviendo el uso de los parque urbanos, estamos en una pandemia y por ende los parques sirven para recreación total, pero con esto se enloda porque lo único que hace es dañar el uso del parque urbano. Se va a aumentar la presencia policial en el parque, dado que no solamente ocurre este tipo de carreras clandestinas, sino que ocurre otros hechos que también son condenables», dijo Diego Silva, seremi de Vivienda y Urbanismo Aysén.

Según explicó el secretario regional ministerial, llevaron el caso a Carabineros para solicitar un mayor patrullaje en el lugar, desde la institución expresaron que si bien se han cursado infracciones se vuelve a repetir el problema.

«Al momento no tenemos denuncias formales con respecto a una carrera clandestina, no se ha acercado ningún ciudadano formalmente a realizar una denuncia en los tribunales, pero no obstante a ello y conforme con la información que nosotros obtenemos a través del personal de Mimvu y el personal cuadrante, hemos realizado controles vehiculares desde el año 2019 hasta la fecha con respecto a la fiscalización de vehículos que no mantengan las condiciones técnicas para poder desplazarse en la comuna, hemos cursado bastantes infracciones al juzgado policial local con respecto a esta situación y estamos haciendo un trabajo preventivo permanente con respecto a rondas específicas a la fiscalización de controles vehiculares en la comuna», manifestó César Leiva, Comisario de la Primera Comisaría de Coyhaique.

Hasta el momento las personas no han sido identificadas, lo que sí carabineros comprometió más fiscalizaciones en el parque río Simpson para evitar un nuevo episodio que genere daños en el recinto urbano de la capital regional.