Trabajadoras PMU emplazaron a autoridades por no pago de sus sueldos

Esta mañana las trabajadoras del PMU llegaron a dar el ultimátum a la gobernadora regional y al alcalde de Coyhaique, debido al no pago de sus sueldos del mes de julio y que ha sido una constante durante el último tiempo.

La reunión estuvo marcada por los emplazamientos realizados por las dirigentes que reclamaron debido a las pésimas condiciones económicas en la que se encuentran muchas de ellas.

“Hoy día estamos a 10 y no se nos ha pagado a ninguna trabajadora el mes de julio y esa es nuestra preocupación, porque ahora en 15 días más vamos a quedar cesante; estamos en la tierra de nadie, como se dice, porque resulta que ni el alcalde sabe para dónde va la micro, él dice que no hay plata y dice que no se sabe cuándo seamos finiquitadas si se va a volver o no, porque resulta que él dice que el CORE no va a pasar la plata, y hoy día estamos aquí en el CORE, y el CORE dice que sí, si rinde, se van a pasar la plata. Nosotros no nos podemos quedar así, ya basta de quedarnos callados, habiendo tantas falencias”, dijo Máxima Díaz, vocera de los sindicatos afectados.

Las trabajadoras llegaron alrededor de las 8:30 de la mañana y recién a las 13 horas fue posible llegar a un acuerdo con las autoridades, en la que el municipio se comprometió a ejecutar los pagos durante lo que queda de semana y disponer de un equipo que trabaje para realizar la rendición de los proyectos que quedaron pendientes de la administración anterior.

“Hoy tenemos este grave problema por la mala ejecución de los proyectos de la administración pasada y lo que queremos señalar ahora es que, estamos buscando la solución y hemos dispuesto de personal con dedicación exclusiva para poder subsanar, rendir y clarificar lo que estaba pasando al interior de esta unidad y qué estaba pasado con estos proyectos; muchos proyectos fueron mal rendidos, otros estaban en el papel, pero no estaban en la ejecución y eso es súper complicado, vamos a buscar la responsabilidad administrativa en los procesos que aquí hay y claramente estamos resolviendo a través de un trabajo conjunto con la Gobernación Regional”, señaló Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique.

En tanto la gobernadora regional, explicó que este problema se entrampa en la ley de Presupuesto, que finalmente les imposibilita traspasar recursos a aquellas instituciones que tengan rendición de proyectos pendientes.

“Lamentablemente en la revisión que se ha realizado en el municipio de Coyhaique, faltan rendiciones desde el año 2015 a la fecha, las cuales habían sido observadas en su oportunidad, sin embargo no se había recibido respuesta, hoy día tenemos el deber de regularizar esa situación y solo a partir de ello vamos a poder seguir con este proceso de transferencia de recursos al municipio; somos consciente del impacto que esto tiene para cada una de las familias, de los hombre y mujeres que trabajan en los PMU y lo que más queremos es poder dar solución, porque además es lo que nos corresponde como autoridades electas, además ponernos del lado de la solución y no seguir acrecentando los problemas”, manifestó Andrea Macías, gobernadora regional.

De esta forma, son los equipos municipales quienes deberán poner sus recursos humanos a trabajar de tal forma que puedan subsanar el problema, no solo para el pago de sueldos que se adeudan actualmente, sino también para que estas más de 300 personas puedan seguir teniendo fuente laboral en la próxima temporada.