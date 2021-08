Este viernes entrará en vigencia nueva Ley de Alcoholes

Luego de 14 años de tramitación entrará en vigencia la nueva Ley de Alcoholes, iniciativa que tendrá modificaciones en la venta de este producto en establecimientos autorizados y gastronómicos.

Una de las exigencias será la obligación de mostrar la cédula de identidad para la compra de bebidas alcohólicas y la prohibición de publicidad en recintos deportivos, además de la prohibición de ingresos de menores de edad a discotecas.

“Tenemos ahora que acostumbrarnos que nos pidan la cédula de identidad cuando vayamos a comprar bebidas alcohólicas, todo lugar que venda alcohol van a tener que exigir que se exhiba la cédula y los menores de edad no van a poder ingresar a bares, cantinas, tabernas y tampoco a discotecas”, dijo Annie Katherine Hunter, directora regional SENDA Aysén.

Desde el gremio gastronómico valoraron esta nueva normativa ya que regulará de mejor forma la venta de estas bebidas, sin embargo aún quedan algunos puntos que deben aclarar con SENDA.

“La ley trae otras cosas que son bastantes buenas que tiene que ver con la prevención del consumo de alcohol y con el tratamiento de aquellos que lo tiene como hábito y que no lo pueden controlar, pero la ley es bastante larga y compleja; nosotros todavía no logramos contextualizar bien el formato antiguo de la ley, de lo que se pedía antes y de lo que se pide actualmente, es interpretarlo bien y es por eso que estamos pidiendo la reunión con la gente de Senda, porque siempre hemos sido objeto de fiscalización”, señaló Edgardo Avello, vicepresidente de Asociación Gastronómica Aysén.

Por otra parte, en este periodo de pandemia han surgido nuevas formas de compras de bebidas alcohólicas como lo son en delivery, ¿Cómo funcionará la fiscalización en el traslado de estos productos?.

“Aquellos delivery que antes decían: A mi no me miren porque yo no estoy vendiendo, yo solo estoy trasladando el alcohol; hoy día tiene que tener claro que si se les encuentra en esta labor de entregar alcohol a un menor de 18 años, van entrar a infringir la norma, porque hoy día está mucho más detallada y las características de las acciones que se entienden son infracciones que se pueden considerar en definitiva provisionar alcohol a un menor de 18 años”, agregó Hunter.

Desde este viernes entrará en vigencia esta nueva normativa que tiene como objetivo disminuir los altos indicadores del consumo de alcohol en nuestro país.