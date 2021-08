Universidad de Aysén respondió por críticas en el contexto de causa judicial contra profesor por violación

La Universidad de Aysén esta jornada salió a responder sobre las críticas que han recibido tras conocerse su nula participación en la causa penal en la que se imputa el delito de violación al ex académico de la casa de estudios, Nestor Italo Carrera, en contra de una estudiante del mismo recinto.

“sostener una cosa livianamente y adjudicar de que alguna autoridad no hizo la denuncia y por eso es inocente, nos parece descabellado; y claramente nos está planteado el tema al revés, lo que uno debe cuestionarse aquí es, ¿por qué la autoridad universitaria no ha hecho lo que debía que hacer en tiempo y forma?, pero eso no significa que su representado, un docente sea en este caso inocente», dijo Milton Cuevas, abogado defensor de la Víctima.

La rectora de la casa de estudios aseguró que los antecedentes con los que ellos contaban y que fueron denunciados en la unidad de equidad de género de la Universidad, no constituían carácter de delito, por ende, eso les habría imposibilitado tomar parte en la causa

“Es importante señalar que las denuncias que nosotros recibimos en ningún momento constituían algún delito penal, por lo tanto lo que hacemos nosotros es llevar una investigación desde el punto de vista administrativo para ir de alguna forma confirmando lo que aquellas denuncias señalaban y después de este lago tiempo nos llevó a tomar esa decisión que es una sanción bien drástica, que tiene que ver con destitución del académico de la Universidad de Aysén, estas situaciones son complejas de manejar y justificar, pero finalmente para nosotros como institución nos deja muy tranquilo porque situaciones de esta naturaleza no la vamos a permitir”, señaló Natacha Pino, rectora de la Universidad de Aysén.

La estudiante, durante todo este tiempo ha denunciado la nula participación que ha tenido la universidad en todo este proceso judicial que la involucra como víctima, pese a esto, la rectora asegura haber puesto todos los recursos a su disposición para ayudarla.

“Nosotros no estábamos en condiciones de sumarnos a la causa penal dado que la denuncia que recibimos no constituía un delito, en los hechos del sumario administrativo no es explícito aquello. Él era mi colega, llegamos en la misma época a trabajar en la Universidad y como con todos mis colegas compartimos espacios dentro y fuera de la Universidad”, agregó Pino.

Tras la medida de destituir a Néstor Ítalo Carrera del cargo de académico de la Universidad de Aysén, ahora esto deberá ir a Contraloría para su respectiva toma de razón.