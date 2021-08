Medida del toque de queda se mantendrá hasta nuevo aviso

En la jornada de ayer en la rueda de prensa realizada por el ministerio de salud, se abordaron modificaciones en el Plan Paso a Paso, pero confirmando la mantención de la medida Toque de queda durante el horario nocturno.

Fuimos a las calles de Coyhaique a preguntar si esta medida aún se justifica según la visión de los vecinos.

“Pues a mí me parece muy bien que se siga manteniendo porque en realidad la pandemia no ha pasado y al liberar el toque de queda, lo que se hace es que la gente se siga juntando en su casa, para los carretes, y en realidad no es muy bueno para la pandemia porque ya hemos avanzado bastante, aquí en la ciudad la región estamos súper bien y si nos descuidamos vamos a volver descontrolarse el tema”, señaló Sergio, vecino de Coyhaique.

«El toque de queda no me parece que sea una solución para que se tenga resultados, creo que más de un año que llevamos con un toque de queda, la cifra de pandemia es tan baja y el virus no se vuelve malo de noche”, dijo Sebastián.

La explicación desde la Seremi de Salud a la mantención de la medida del Toque de queda, se debe reducir la movilidad y las reuniones en horario nocturno y así evitar nuevos focos de contagios.

“Y justamente para evitar la interacción que se pueda producir o la aglomeración de personas que se pueda producir en espacios cerrados durante la noche o la madrugada, cuando ya los sistemas de autocontrol e individual no está funcionando bien, se ha mantenido el toque de queda para no permitir actividades en ese horario, hay que recordar que en estas Fiestas Patrias, ya se ha declarado como feriado el viernes 17, 18 y 19 de septiembre, días en donde se va a permitir una movilidad interregional, estableciendo cordones sanitarios sin control de aduanas, exceptuando nuestra región”, manifestó Marco Acuña, epidemiólogo Seremi de Salud Aysén.

Con la decisión del ministerio, el toque de queda se mantendrá hasta nuevo aviso con las restricciones de circulación a partir de la medianoche en la región de Aysén.