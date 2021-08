Carteros preocupados por ataques de perros callejeros en Coyhaique

Preocupados están los carteros de la ciudad de Coyhaique, debido a los ataques de perros callejeros en la capital regional.

Esta preocupación se tradujo incluso en la realización de un informe, por iniciativa propia, donde identifican una serie de puntos críticos por la proliferación de perros agresivos, los que principalmente se concentran en el sector alto de Coyhaique.

“Nosotros trabajamos en la calle y llegamos a la gente hasta su domicilio, y nos encontramos con este riesgo cuando hay que realizar el trabajo; hay colegas con denuncias que no puede entrar a pasajes por asunto de perros y pues no pueden cumplir su trabajo, arriesgando también su integridad física y nadie es responsable, porque si se reclama, dicen que el perro no es de ellos, nadie se hace responsable y eso es un tema bastante complicado para nosotros”, señaló Carlos Álvarez, jefe de Sala de Carteros Correos Chile.

Una situación que angustia a quienes deben caminar por las calles de Coyhaique repartiendo correspondencia. Se organizaron, realizaron un informe sobre puntos críticos que compartieron con el municipio, buscando generar acciones concretas.

“No queremos que alguien sea atacado para tomar la iniciativa de cortar esta situación con los perros, no esperemos que el operador sea atacado y que sean llevados al hospital, para luego hacer algo. En el sector alto es donde es más crítica la cosa y en la Plaza de Armas”, comentó Rafael Cifuentes, sindicato Correos de Chile Coyhaique.

Recordemos que tanto el municipio de Coyhaique como la Seremi de Salud deben buscar soluciones a la histórica problemática de los perros callejeros. Existe una resolución de la Corte de Apelaciones que ordena a la municipalidad a generar acciones para erradicar la proliferación de perros callejeros en la comuna, sobre todo en calles, plazas, cercanías de establecimientos educacionales y lugares turísticos, algo que ha cinco años de aquella disposición judicial, no ha ocurrido.

“No ha surgido y no ha tenido absolutamente ningún éxito puesto que es un hecho público y notorio que, la población de canes abandonados callejeros, mordedores y agresivos ha ido en aumento. Nos vimos en la obligación jurídica legal, y en base a la facultades que nos brinda el auto acordado, a resolver en la forma que lo hicimos, ordenar el retiro de dichos animales de la vida pública, además hacer presente la obligatoriedad que le asiste a la municipalidad de Coyhaique de hacer efectiva y de hacer cumplir la ordenanza de abril del año 2013”, comentó Pedro Castro, juez Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Por ahora se dispuso que la oficina de fiscalización municipal trabaje en conjunto con los carteros en la detección de lugares de riesgo y, de esta forma, poder adoptar las medidas tendientes a propiciar un trabajo seguro para estos trabajadores.

“Hubo una reunión con el gremio de carteros junto con el alcalde Carlos Gatica, en donde se firmó varios compromisos, entre ellos, hacer que la unidad de fiscalización se preocupara más de las esquinas en donde lamentablemente los carteros han tenido accidentes con perros y se trabajará con el programa de tenencia responsable” manifestó María José Espinoza, directora dela Oficina de Medio Ambiente, Municipio de Coyhaique.

Ataques de perros callejeros que no cesan, problemas crónicos que no cuentan con soluciones concretas, que afecta al transitar de los vecinos y vecinas, temerosos del ataque de los canes que deambulan debido a la actitud irresponsable de sus dueños.