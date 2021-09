Celebran a Santa Rosa de Lima en «Murta Viejo»

La comunidad de Bahía Murta, ubicada en la cuenca del lago General Carrera, con los resguardos sanitarios necesarios, se reunió nuevamente para vivir su fe y compartir fraternalmente en el santuario de “Murta Viejo” dedicado a esta santa latinoamericana, Rosa de Lima.

Este 2021 la celebración fue presidida por el Obispo Vicario Apostólico de Aysén, Luis Infanti, quien en compañía del diácono permanente Carlos Vergara, administrador pastoral de la parroquia de Chile Chico, compartió con los hermanos y hermanas de la comunidad local y una animada delegación del movimiento Manquehue del monasterio de San José de Mallín Grande.

En referencia a Santa Rosa de Lima, y los santos en general, el diácono Carlos Vergara destacó el valor de su testimonio en la vida de fe de cada uno; indicándonos un camino a seguir.

«Siento que de una manera especial cuando nosotros recordamos a los santos, como lo dijo el padre obispo, ello nos indican un camino a seguir, ellos nos dan un testimonio de vida, entonces todas estas celebraciones nos ayudan a crecer a cada uno en en nuestra entrega, servicio y especialmente nos animan a no desfallecer en el camino», dijo Vergara, administrador pastoral Chile Chico.

La señora Virgina Abarzúa, integrante de la comunidad, también compartió lo que significa para ella vivir esta celebración de Santa Rosa de Lima en Murta Viejo.

«Yo me siento feliz porque la primera fundadora de esta iglesia fue mi madre, Ernestina Millaldeo, y yo sigo hasta cuando Dios y la virgen me den las fuerzas, sin embargo vengo a limpiar y organizarlo. Antes hacíamos una rifa y parrilla para toda la gente, pero ahora con este Covid, solamente hacemos pequeños desayunitos. Me llena el alma venir aquí, porque como mi madre fue la fundadora y yo no quiero que se termine esto», señaló Abarzúa.

Un momento destacado en la celebración, a modo de salmos, fue interpretación en voz y guitarra de los versos del cantor a lo divino Bernardino Guajardo dedicados a Santa Rosa de Lima, que los hermanos y hermanas del movimiento Manquehue adaptaron especialmente para la comunidad de Muerta Viejo.

Ya terminado el compartir fraterno el padre obispo Luis resumiendo lo vivido destacó la oración por las diversas realidades que estamos viviendo en Chile y Latinoamérica.

«Hermanas y hermanos de Murta y de varios otros lugares, pueblos de nuestra región, nos hemos reunido para celebrar la Santa Rosa, aquí en Multa Viejo, un encuentro muy fraterno y en donde hemos rezado por toda América Latina para que haya paz en nuestro pueblo por el proceso constitucional, por los hermanos enfermos, por los fallecidos del Covid. Creo que es un momento importante para sentirnos iglesia familia de Dios y que Santa Rosa, como una rosa que florece en cada uno de nuestros corazones y en nuestros pueblos, nos ayuda a ser cada día más fraternos, misioneros y profetas especialmente aquí en la Patagonia», comentó el padre Obispo, Luis Infanti.

El padre Obispo Luis tras la celebración de Santa Rosa de Lima en Murta Viejo visitó y compartió la eucaristía con otras comunidades católicas de la cuenca del lago General Carrera: Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal y Mallín Grande; y también en la localidad de Cochrane.