Comisión de constitución aprobó cuarto retiro del 10% de las AFP

Continuó esta jornada el segundo trámite legislativo del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, en esta oportunidad fue la comisión de constitución de la cámara quienes aprobaron la iniciativa.

El parlamentario de la Región de Aysén, Miguel Angel Calisto, quien integra esta instancia, votó a favor y aseguró que este proyecto nace desde sectores medios que producto de la pandemia, registran altos niveles de endeudamiento.

«Evidentemente este proyecto nace a raíz de una gran demanda de un segmento de la población, principalmente sectores medios que están con altos niveles de endeudamiento, familias de nuestra región Aysén, que hoy día muchas veces han visto cómo sus emprendimiento han fracasado y no tienen alternativas por parte del Estado que les permite inyectar recursos para poder mover su actividad con su emprendimiento, su sueño algo que han deseado y que a mí me parece de toda la lógica, es que el Gobierno no entrega una solución definitiva que garantice que nuestras Pyme se recuperen, entonces que las propias familias pueden auto ayudarse con sus fondos de pensiones», señaló Miguel Ángel Calisto, diputado por la región de Aysén.

Respecto a la inflación que vive la economía internacional, el parlamentario aseguró que se ha hecho una campaña del terror, donde se ha asegurado que producto de los retiros del 10% se ha producido esta afectación a la economía, siendo que esta es una situación que afecta a todo el mundo producto de la crisis sociosanitaria del Coronavirus.

«Lamentablemente se ha hecho una campaña del terror durante las últimas horas, donde la prensa nacional habla prácticamente que el cuarto retiro es el responsable del aumento de la inflación, y yo quiero ser muy enfático en señalar que, la inflación hoy día es una situación internacional, producto del Covid-19, veamos Estados Unidos que es la madre del sistema y está al 5,4% muy por sobre de la inflación que tiene Chile y no han hecho ningún retiro de los fondos de pensiones, por lo tanto vea lo que pasa en Canadá, España y en Europa en donde hay muchos países que están con indicadores de un aumento que se está escapando de la inflación y por supuesto que Chile no está ajeno a ello», manifestó Calisto.

De momento, dos de los tres parlamentarios regionales han confirmado sus votos a favor en los trámites legislativos que quedan para poder permitir este cuarto retiro, sin embargo, se necesitan 93 votos para que esto sea una realidad.