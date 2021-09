Médicos y odontólogos llegan a reforzar la Red Asistencial regional

Hoy en el auditorio del Museo regional de Aysén se realizó la presentación de 14 médicos y dos odontólogos, en etapa de destinación y formación, que llegaron al territorio para apoyar las labores de atención y servicio de la Red Asistencial regional.

Autoridades locales, dieron la bienvenida a los recién egresados de distintas universidades del país, que lograron tener buen rendimiento en su proceso de postulación, quienes tendrán el privilegio de servir en la comunidad aysenina.

«Como Servicio de Salud, estamos felices de contar con estos 14 profesionales que se integran a la Red Asistencial y nosotros esperamos tener un gran impacto en la salud que brindamos en toda la región. Les deseamos el mayor de los éxitos a estos profesionales y nosotros estamos para acompañarlo y para orientarlos junto a nuestro equipo de salud», dijo Leopoldo Oyaneder, director (S) del Servicio de Salud.

La delegada presidencial, Margarita Ossa, adelantó las primeras labores que los profesionales estarán haciendo en su etapa de inducción en la región.

«Hoy comienzan un proceso inducción de lo que es la región de Aysén, algo que sería bastante largo, tenemos una región extensa y muy linda, faltan algunos médicos por llegar a la región y después de eso se van a ir desplazando por la región. La meta inicial para ellos y lo hablamos, es conversar con todos los vecinos y vecinas, ese es el primer desafío que tiene cualquier persona que llega a la región y esperamos que efectivamente ellos se pueden adaptar con facilidad», dijo Margarita Ossa, delegada presidencial.

Durante la ceremonia los nuevos médicos y odontólogos recibieron las primeras instrucciones para desarrollar sus labores en la zona.

«Egrese hace aproximadamente dos años y actualmente me dirijo a la posta de Melinka. Estoy súper contento de iniciar este nuevo proceso de destinación y formación, con muchas ganas y esperanza de aportar a la posta de Melinka y a la región de Aysén y muy agradecido por el recibimiento que nos han dado en el día de hoy», señaló Sebastián Müller, médico

«Yo me dirijo al CESFAM de La Junta, y me siento muy feliz de estar aquí en la región, he conocido un poquito y recién llegamos a Coyhaique encontré gente muy amable, espero ser un aporte», manifestó Pamela Pizarro, médica.

El nuevo personal de Salud, fue destinado a las localidades de Melinka, La Junta, Puerto Cisnes, Villa Amengual, Puerto Aysén, Puerto Tranquilo, Chile Chico Cochrane y Coyhaique.