Denuncian detención irregular de mujer en contexto de violencia intrafamiliar

Una compleja situación se vivió la tarde de este martes en La Primera Comisaría de Coyhaique luego de la denuncia de la detención irregular de una mujer en el contexto de un hecho de violencia intrafamiliar que involucró a su ex pareja, funcionario de Carabineros.

Según testigos, el uniformado llegó hasta la casa de la mujer y luego de una discusión, la detenida se defendió del funcionario y le provocó una lesión leve en la cara. El carabinero, tras esto, llamó a sus colegas para denunciar el hecho.

“Esto lo doy a conocer por la injusticia que puede pasar con las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y no queremos ni una más; queremos el apoyo de la Seremi de la Mujer para que venga apoyar esta situación, porque también es abuso de poder, por ser funcionario de Carabineros no significa que pueda enviar a esta señora detenida, es indigno para cualquier mujer, para cualquier madre, dueña de casa, en este caso la víctima” dijo Marcela Montecinos, testigo de los hechos.

Desde la institución mencionaron que el funcionario fue víctima y su ex pareja la imputada por el delito, por lo que se iniciará una investigación para esclarecer los hechos de violencia intrafamiliar.

“Nosotros estamos obligados a adoptar un procedimiento en delito flagrante, posteriormente el Ministerio Público es el que dirige la investigación y se conocerá los antecedente con respecto a eso, nosotros solamente actuamos bajo la figura de la detención por flagrancia con cada uno de los antecedentes que llegan al momento del procedimiento policial. Vamos a esperar el resultado de la investigación administrativa por parte del Ministerio Público y si existe alguna anomalía o se detecta algún tipo de ilegalidad en la detención, Carabinero actuará bajo el debido proceso de una investigación, en donde se tomará las declaraciones correspondientes y se dará cumplimiento al debido proceso”, manifestó Cesar Leiva, mayor de la Primera Comisaria Carabineros de Coyhaique.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos asesorarán a la mujer con el fin de que no se genere una vulneración a sus derechos.

«Lo que el Institutito Nacional de Derechos Humanos busca y tiene como objetivo en su mandato legal es que, las personas no se vean violentadas por agentes del estado y esta situación obviamente se da en un contexto donde un Carabinero, funcionario del Estado, se ve en una discusión familiar y finalmente denuncia su ex pareja que, al parecer estaba haciendo uso de su calidad Carabinero y es denunciado en su mismo lugar de trabajo, entonces lo que buscamos nosotros como Institución es que haya una relación de igualdad y no de discriminación y no de privilegio, respecto a agentes del Estado”, señaló Joaquín Bizama, jefe regional INDH Aysén.

Por orden del Ministerio Público la mujer, quien según testigos fue detenida de manera irregular, fue dejada en libertad a la espera de ser citada a la Fiscalía.