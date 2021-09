Vecinos de tomas de galpón municipal recibieron orden de desalojo

Preocupados están los vecinos del sector de las tomas en el galpón municipal debido a una orden de desalojo que les llegó a cerca de 30 familias del sector.

Según se lee en el escrito, quien ordena el desalojo es la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en la Región de Aysén, uno de los vecinos explica que en abril les avisaron que había un proyecto para construir una calle, pero jamás les hablaron de desalojo.

“Supuestamente todos nosotros que estamos aquí en la tomas tenemos que salir por una construcción de una calle y resulta que yo lo veo medio ilógico, porque hay niños, ancianos, gente discapacitada, hay de todo tipo de gente acá. Entre abril y mayo pasaron avisando de que aquí había un proyecto de la calle, pero jamás dijeron de que teníamos que salir y ahora recién llegaron con la carta y que tenemos alrededor de dos meses y medio para desalojar”, manifestó Daniel Rosales, vecino notificado de desalojo.

Pedimos pronunciamiento a la autoridad de bienes nacionales en la Región de Aysén, ante la ausencia de la titular, respondió Mónica Saldías, quien se encuentra reemplazando a Ana María Mora, quien aseguró que se trabajará para buscar una alternativa para los vecinos, sin tener que afectar la construcción de la calle Circunvalación Oriente.

“Sabemos de la preocupación que ha suscitado en la comunidad de Coyhaique sobre la reciente notificación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a los vecinos que hacen ocupación ilegal con fines habitacionales del sector del galpón municipal, específicamente entre avenida Divisadero y calle Los Notros, se les notificó que retire las construcciones y restituyan voluntariamente el inmueble que ocupan, por ser este y según lo que indica el plano regulador comunal de Coyhaique, la proyección de la calle Circunvalación Oriente además, aclarar que Bienes Nacionales está obligado por la ley 1.939 que data de 1.977 de que contemos hacer visible esta problemática y buscar siempre las mejores opciones que permitan dar una solución, tanto a las familias como la proyección de la ciudad”, comentó Saldías.

Consultado sobre el tema, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, dijo que se está pidiendo explicaciones a la autoridad competente, asegurando que las autoridades de Gobierno se deben hacer parte de las soluciones y no solamente generar conflicto con los vecinos y vecinas

“Nosotros ayer estuvimos en conversaciones y estamos pidiendo algún tipo de explicación, entendemos que se nos tiene que comunicar esta situación, no sé nos comunicó y es algo que realmente no debe pasar en la administración pública, debemos conversar, la Municipalidad es la institución del estado más cercano a las personas y la que ve la realidad de lo que está sucediendo, hoy en día lo que estamos pidiendo es una explicación y también que se le dé una respuesta a la gente; no puede ser posible que se le notifique sin tener una solución, así que llamamos también a las autoridades a que se hagan parte también de la solución y no tan sólo generen conflictos o problemas con otros vecinos”, expresó Gatica.

Pese a lo mencionado, en el documento de notificación, se hace presente que también el municipio recibiría una copia, con el objetivo de que busquen soluciones alternativas a las más de 30 personas que deberán abandonar sus casas para permitir la construcción de dicha avenida.

Dada a la situación que viven estas familias, solicitamos una respuesta al Minvu, pero al cierre de esta nota no recibimos ninguna declaración de su parte.