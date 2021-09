Vecinos se querellan tras masivo envenenamiento de mascotas en Chile Chico

Incertidumbre, rabia y deseos de justicia movilizan a una serie de familias de Chile Chico, quienes las últimas semanas vivieron el lamentable envenenamiento de sus perros, principalmente en las cercanías del sector Chacras.

Las familias afectadas interpusieron una querella para encontrar a los responsable por la muerte de sus queridas mascotas.

«Estos hechos ocurrieron entre el 8 y 10 de agosto y se produjo en el sector Chacras, particularmente el sector en Pampa Araneda, cercano a la costanera de Chile Chico y en el sector urbano, en donde el envenenamiento se produjo al interior de los sitios, adentro de la propiedad privada tiraron el veneno, nuestras mascotas que vivían aquí en el sector Chacra era animales de casa”, señaló Makarena Almonacid.

Magaly Cisterna, es una vecina de Chile Chico a la cual le envenenaron cinco perros al interior de su domicilio. Ella busca justicia y encontrar a quienes cometieron este cruel acto.

«De repente salgo a ver el perrita y lo llamo pero no separaba, entonces claro me causó curiosidad porque uno los llama y vienen corriendo, tome la perrita y la puse en el suelo, caminaba un poco y caía, entones deducí que también estaba envenenada; el hermanito de esa perrita no lo puede encontrar en ese momento, tuve que salir buscar ayuda a los veterinarios y cuando llegué a casa ya lo había encontrado muerto”, contó Cisterna.

11 perros afectados, quienes presentaban claros síntomas de haber consumido un producto químico que les provocó la muerte. Espuma en la boca, vómitos, parte de lo que vivieron estas mascotas en la previa al desenlace fatal.

«Nosotros tomamos conocimiento de situaciones que también se habían provocado de la misma naturaleza en otras partes, tanto en el sector Chacras como de Chile Chico; decidimos agruparnos, organizarnos y analizar las acciones que podíamos tomar como familias afectadas por este hecho, entonces decidimos presentar una querella criminal en el Tribunal de Garantía de Chile Chico, bajo la ley de maltrato animal, por el envenenamiento y para que se conozca cuáles son los agentes tóxicos que provocaron la muerte de nuestros perritos, además para llegar a los responsables de este hecho”, Almonacid.

La querella criminal está interpuesta y el Ministerio Público mandataría en los próximos días acciones a la Policía de Investigaciones para la búsqueda del responsable detrás de este caso de maltrato animal, que afectó a once mascotas, en extrañas circunstancias, en Chile Chico.