270 cupos están disponibles en programa de capacitación turística 

Se abrieron las postulaciones al programa de certificación de competencias laborales en turismo en la Región de Aysén, esta iniciativa busca reconocer formalmente los conocimientos, capacidades y amplitudes de personas que se dedican en esta área.

Durante esta mañana en el frontis de la Oficina de Turismo en Coyhaique, se realizó el llamado a los futuros postulantes, en esta alianza entre SERNATUR y SENCE.

«Hoy en día estuvimos con los choferes del área de turismo que se certificaron en competencia laboral y que están trabajando en los sectores productivos, así llegamos a toda la región con nuevo desafió y con nueva certificación que es necesaria para mejores empleos en el área de turismo”, dijo Samuel Santana, director (s) Sence Aysén.

“El sector del turismo está pasando por un momento muy diferente al vivíamos hace un año atrás, obviamente esta reactivación que estamos viviendo está demandando de mano de obra, gente que quiera volver al rubro, sabemos que esta pandemia afectó mucho el tema laboral y por eso mucha gente se movilizó hacia otros sectores”. manifestó Patricio Bastias, director Sernatur Aysén.

Serán en total 270 cupos disponibles repartidos, 90 postulaciones en turismo, 150 gastronomía y 30 en hotelería, lo que permitirá generar una evaluación y certificación de Chile Valora.

«Se me brindó la oportunidad de esta certificación que lo que hace es revalidar este conocimiento que uno tiene a través del trabajo desempeñado durante los últimos años, esto me abre las puertas y me da la posibilidad de emprender y quizás de formar mi propia empresa”, comentó Sebastián Ramírez, guía turístico.

«Como asociación invitados a todos los guías de turismo de toda la región a inscribirse y tomar estos cupos porque cada día nuestro viajeros que visita la región de Aysén buscan personas que tengan estos conocimientos y estén validados ante los registros”, expresó Rodrigo Mansilla, guía turístico.

Las inscripciones estarán abiertas hasta que se cumplan todos los cupos, y las postulaciones se recibirán en el correo electrónico ffigueroa@sernatur.cl para selección de los interesados en este programa de certificación turística.