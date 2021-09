Asistentes de la Educación preocupados por querella del municipio

Continúa la problemática entre los Asistentes de la Educación con la Municipalidad de Coyhaique, por el no pago del Bono de Zonas Extremas, recordemos que han pasado meses en el que los trabajadores han solicitado una respuesta para la transferencia de sus dineros.

El tema pasó a la Contraloría por decisión de la Municipalidad, lo que impidió estos pagos, tomando en cuenta que el Tribunal Laboral falló a favor de los funcionarios de la educación, la preocupación nace por el anuncio del día de ayer del municipio de una querella a la administración anterior.

«Van a paralizar una obligación legal que esta reconocida por un Tribunal Laboral, a mí me parece que no es la vía de solución frente a un conflicto; ayer anunciaron la presentación de una querella en contra de la administración anterior por haber llegado a un acuerdo”, dijo Marcelo Rodríguez, abogado.

Recordemos que la deuda que tiene el municipio de Coyhaique con los Asistentes de educación municipal llega a los 70 millones de pesos, desde la defensa de los funcionarios municipal señaló que el actual alcalde que está infringiendo una obligación.

«A mí me parece que no es tiempo de hacer leña del árbol caído, esas decisiones si bien desde el punto de vista administrativo podría alguien como ellos cuestionarlas desde lo legal; para nosotros no tiene ninguna ninguna importancia”, manifestó Rodríguez.

Se espera que la próxima semana exista una resolución por parte de la contraloría quienes definirán si el municipio o no debe pagarle a los asistentes de la educación en esta problemática que ya lleva casi dos meses.