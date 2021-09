Concejo Municipal aprobó auditoría interna en la Corporación de Deportes

Un tenso concejo municipal se vivió durante los últimos días, en esta ocasión fue la labor de la Corporación de Deportes, que dirige Oscar Millalonco, la que fue cuestionada en la sesión.

Fue el concejal Fidel Pinilla, conocido por su labor deportiva, quien criticó el funcionamiento de dicha corporación.

“Usted tiene un costo de casi 15 millones de pesos director en un año de pandemia, en donde usted no estaba funcionando, con una relacionadora pública que estaba haciendo una función de difundir, donde no hay difusión, con un presupuesto que si bien usted dice que estaba considerados, pero yo lo miro y es un saldo negativo, también su presentación deja bastante en el aire, porque dentro de los gastos que usted dice, tiene costos en combustible y calefacción por más de $3.400.000 millones, ojalá poder solicitar el desglose de ese monte, porque si estuvimos en un año de pandemia, no veo que el generador del estadio estuviera funcionado que, me imagino que es algo que genera bastante gasto, después habla de pasajes, traslados y hospedajes por $1.900.000”, señaló Pinilla.

Gastos excesivos para una corporación de deportes. En la sesión se apuntó a un informe deficitario, sin detalles sobre en qué se gastaron los recursos, ya que la Corporación no realizó una labor directa con la comunidad local desde marzo del año pasado en adelante.

«Es importante para la comuna el tema del deporte, sabemos que nuestras estadísticas son malas, especialmente en lo infantil, entonces se requiere de una corporación activa, se requiere una corporación que haga mucho trabajo y hoy superando esta pandemia, es muy necesario que se reactive la actividad física, lo que vimos el otro día en el colegio es justamente lo que uno quisiera. Yo no estoy conforme con el informe 2021, creo que podría haber sido un poco más detallado”, manifestó Ana María Navarrete, concejal por Coyhaique.

Fue una moción del propio alcalde, con base en antecedentes aportados, lo que gatilla esta auditoría interna, empujada por lo que aseguran fue un débil informe de rendición de gastos por parte de la Corporación municipal.

«Ante todas las pruebas demostradas y con base en este concejo también, señaló la gravedad; y es cierto que el señor Hugo, acudió y envió documentación de lo cual señala que hay inconsistencias en los estatutos, es algo que se nota que el concejal investigó y que fiscalizó bastante el tema, en base con lo mismo que él señala y lo que se señala acá, yo propongo aquí, primero una votación y solicitarle a la Unidad de Control Fiscalizada, junto a la Unidad Jurídica del municipio una auditoria», dijo Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique.

En base a la auditoría interna que realizarán en conjunto la Unidad de Control con la de asesoría jurídica, se busca establecer qué pasó al interior de la cuestionada corporación de deportes durante el año pasado, donde acusan gastos excesivos que no son consistentes con la casi nula actividad que realizaron producto de la pandemia.