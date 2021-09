Asistentes de la Educación anunciaron paro de actividades por pago de Bono de Zonas Extremas

Este lunes se dio a conocer a resolución de la Contraloría que rechazó el pago de bonificación a los Asistentes de la educación, a raíz de esto los trabajadores de los jardines VTF, dependientes de la municipalidad de Coyhaique, anunciaron la paralización de sus actividades.

Los Asistentes de la Educación, señalaron que esta medida de presión busca que el municipio pague el bono de zonas extremas.

«Es lamentable que tengamos que llegar a esto, nosotros le dijimos al señor alcalde que nuestros asociados, nuestra gente estaba movilizarse en un paro, no lo entendió, no lo comprendió, no lo comprende; Mañana nos movilizamos por 2 días, miércoles y jueves, no para hacer presión, sino para que la comunidad se dé cuenta que lo que nosotros estamos solicitando hace muchos años, es una necesidad que se nos viene demorando en pagar, tanto la administración anterior como en esta”, dijo Amaro Arancibia, dirigente Asistentes de la educación.

Esta paralización de los Asistentes de la Educación tendrá un nuevo impacto a sus bolsillos a raíz del descuento de las horas no trabajadas.

«Estamos cansados, ​​estamos frustrados y al mismo tiempo culpando a los Asistentes de Educación; que nosotros recibimos una plata mal habida, no creo que esa sea la respuesta clara de una autoridad hacia nosotros”, comentó, Arancibia.

En tanto, el abogado que representó a los funcionarios en la causa judicial, precisó que el Tribunal laboral le exigirá los documentos de pago al municipio, pese que se hayan opuesto a la decisión.

«Efectivamente lo que corresponde es que, el Tribunal Laboral le ordene al municipio la emisión de los documentos de pago, si no se cumple con esa obligación, entendemos que podría premiarlo con iniciar algún tipo de denuncia, un delito específicamente en contra de quienes se han negado cumplir lo resuelto por el tribunal», manifestó Marcelo Rodríguez, abogado.

Se espera que este miércoles a las 10:30 los asistentes de la educación se reúnan en las dependencias de la ANEF para continuar exigiendo el pago del Bono de Zonas Extremas.