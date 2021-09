Constituyentes de la región abordaron la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a días de votar el reglamento

A través de un video el aún constituyente Rodrigo Rojas Vade, hizo pública su renuncia a la Convención, luego de que diera a conocer que nunca tuvo cáncer, enfermedad que utilizó para hacerse conocido en el contexto de la revuelta y que finalmente le permitió llegar a ostentar su cargo.

En este escenario, los representantes de la región de Aysén, hablaron del panorama que hoy debe enfrentar la Convención Constitucional, tras la decisión de Rojas, a días de ser votado el reglamento interno.

En el video, el elegido de la ex Lista del Pueblo, dio a conocer que ya no volverá a asistir, ni conectarse o participar en ninguna otra votación. Además manifestó que no aceptará dinero por los días en que no trabajó, esto a pesar de que oficialmente no existe aún el mecanismo para presentar su renuncia formal.

Tomás Laibe, Convencional Constituyente de Aysén y militante del Partido Socialista, manifestó que el caso de Rojas, es lo más grave que le ha sucedido a la Convención Constitucional, asegurando que ya se han puesto en conocimiento al Ministerio Público para que confirme si existe un delito.

“El caso de Rodrigo Rojas, es sin duda lo más grave que la ha pasado a la Convención en el último tiempo, esto daña la confianza que la ciudadanía siente hacia Rodrigo, hacia los convencionales y hacia la Convención propia, es por eso que se han tomado todas las medidas para darle un cauce institucional a esto, poniendo incluso a disposición del Ministerio Público los antecedentes para que investigue si es que hay algún delito, pero sin duda se está trabajando para tener una salida institucional y legal al caso Rodrigo Rojas”, dijo Laibe.

En el comunicado de Rojas Vade, en el que asegura que alguien debiera asumir en su reemplazo, a fin de que la nueva carta magna sea redactada por los 155, Geoconda Navarrete, del conglomerado de Chile Vamos, manifestó que el reglamento no puede estar sobre la norma constitucional y por lo tanto se debería contemplar una modificación legal que permita dar una solución ante situaciones similares o de otra índole grave.

“En el reglamento general de funcionamiento de la Convención hay algunos artículos que contemplan situaciones de inhabilidad y ausencia, sin embargo recordemos que el reglamento no puede estar por sobre la norma constitucional, por lo tanto hoy día estamos como en un zapato chino, donde cuesta buscar la vía legal por donde salir y obviamente esto tendrá que ser visto porque puede que no sea la única situación, por lo tanto tiene que haber una modificación legal que permita asumir esta u otra situación similar”, señaló Navarrete.

A su vez, la profesora y convencional constituyente, Yarela Gómez, opinó que para darle solución al panorama que enfrenta ella y los otros 154 constituyentes, es necesario crear una reforma constitucional que permita la renuncia o reemplazo de algún constituyente.

“La Convención ha planteado, cosa que aún no está aprobada, el hecho de poder renunciar en caso de una situación grave, específicamente vinculado a una enfermedad, pero no es el caso del convencional Vade, por lo tanto estamos también en una encrucijada de cómo se funciona tanto poder constituido y poder constituyente”, expresó Gómez.

De momento el abandono de Rodrigo Rojas a la Convención, sería una renuncia tácita, ya que no hay un mecanismo habilitado para que un constituyente renuncie de manera voluntaria.