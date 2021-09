Trabajadoras PMU marcharon exigiendo volver a recuperar sus empleos

Unas 150 mujeres jefas de hogar, que hasta hace algunas semanas eran parte del Programa de Mejoramiento Urbano PMU, realizaron una marcha, exigiendo que se les reponga su fuente laboral, trabajos que cesaron, según apuntaron desde el municipio local, debido a la crisis financiera que tiene la entidad.

Sin solución a la vista, las mujeres esperan que haya un acuerdo transversal entre el Municipio, la Gobernación Regional y la Delegación Presidencial para destrabar este conflicto que se inició hace ya varias semanas.

«Se le dijo a las autoridades desde un principio y hubo muchas reuniones en donde ellos no nos entendieron, entonces por eso la gente salió a la calle a reclamar lo que es nuestro, la plata esta, pero no la quieren entregar”, dijo Máxima Díaz, dirigenta PMU Coyhaique.

La situación es caótica, son más de 300 las mujeres que quedaron sin sustento, muchas de ellas sin poder optar a otro empleo, ya que habitan lugares como Ñirehuao, Villa Ortega, Balmaceda u otros poblados que no cuentan con oferta laboral para ellas.

«Somos mujeres jefa de hogar que contábamos con ese trabajo de PMU, estamos molestos, porque la plata esta desde enero del año pasado y no sé no has podido entregar. Son 380 personas afectadas y fuera de eso, están las familias que están detrás de todas las trabajadoras que llevan un sustento a sus casas”, comentó Verónica Carrillo, dirigenta PMU Coyhaique.

Gran parte de las mujeres que participaron de la protesta son adultas mayores, que a pesar de contar con una pensión no muy buena, ven en el programa PMU una fuente para acrecentar sus ingresos familiares.

La marcha recorrió principalmente calle Bilbao y el sector de la Plaza de Armas, llegando a la Delegación Presidencial Regional y luego al Municipio de Coyhaique, aunque por ahora sin poder obtener una solución a lo que estas mujeres solicitan, poder recuperar su fuente laboral.