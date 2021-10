En dos meses más debería destrabarse el conflicto con trabajadoras PMU

Este lunes y tras reuniones sostenidas por el alcalde de Coyhaique y los parlamentarios en Santiago, se entregó una posible solución a las trabajadoras de los Proyectos de Mejoramiento Urbano PMU.

La respuesta que dejó un tanto más tranquilas a las dirigentas, dice relación con un traspaso de recursos que sería hacia la SUBDERE y desde este organismo bajarlos al municipio para la ejecución de los proyectos.

«Efectivamente lo que se ha vislumbrado como alternativa, que el Gobierno Regional puede transferir a SUBDERE recursos y SUBDERE poder transferir a los municipios para la ejecución del proyecto FRIL que el municipio tiene como elegibles dentro de la subsecretaría, es una respuesta que si bien no va a permitir solucionar las más de 300 personas que hoy día requieren una fuente de empleo, si se avanza al menos en la mitad de ellas con la ejecución de estos proyectos que tiene un nuevo formato, que es otro tipo de proyecto, por lo tanto eso requiere de una buena adecuación, y es lo que muchas veces no se entiende, que tienen que ver con los procesos de la Administración Pública”, señaló Andrea Macías Palma, gobernadora regional.

Lamentablemente la respuesta no es suficiente para las trabajadoras, quienes han manifestado que necesitan hechos concretos para recién creer en la solución presentada.

«No voy a dar una respuesta, así como que estoy conforme o contenta mientras no se tenga en la mano, no se puede contar a estas alturas con cosas que no tenemos”, dijo Máxima Díaz, dirigenta de trabajadoras PMU.

Por su parte, Macías, aseguró que se ha convocado a un Consejo Regional extraordinario para el próximo martes 12 y así aprobar la cantidad de recursos que serán transferidos a la SUBDERE para la ejecución de proyectos que podrían terminar, al menos momentáneamente, con el conflicto que arrastran las trabajadoras PMU con las autoridades de la zona.