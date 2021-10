En medio de sumario por acoso laboral sale del INJUV su directora regional

El Seremi de Desarrollo Social en la Región de Aysén, confirmó la salida de la directora regional del INJUV, Silvia Leiva, todo esto en medio de un sumario administrativo por acoso laboral, que aún no finaliza.

Según explicó la autoridad, actualmente existe una investigación interna que no ha finalizado, evitando referirse en profundidad a los hechos denunciados por una de las trabajadoras de la dirección regional en Aysén.

«Quienes fiscalizan estos procesos o quienes hacen de fiscal de los procesos administrativos en las direcciones regionales no somos nosotros como seremi, todo esto está muy centralizado, por lo tanto desde el nivel central es quienes designan a los fiscales o a quienes investigan este tipo de acusaciones o investigaciones dentro de un proceso administrativo”, señaló Marcelo Jelvez, Seremi de Desarrollo Social.

Desde la Asociación de Funcionarios del INJUV, su dirigenta nacional, explicó que desde que este servicio pasa a ser de Alta Dirección Pública, se generan algunos problemas con la subrogancia, ya que son los mismos trabajadores de la oficina quienes deben asumir el rol de dirigir a sus pares.

«Uno de los principales problemas que nosotros obtuvimos desde que el servicio pasó a ser Alta Dirección Pública, es que cuando subrogan tus pares como trabajadores y no tienen un cargo de jefatura, es un problema y el resultado de esos problemas se vieron en muchas direcciones regionales, no podríamos hablar solamente de la región de Aysén, por lo tanto no me queda duda que las trabajadores pueden desarrollar la mejor función y labor en la tarea de subrogar y dirigir una dirección regional”, manifestó Melba Castro, dirigenta nacional de AFINJUV.

En este caso, quien asume es Genesis Arias, quien estará en esta responsabilidad hasta que se llame a un concurso por parte de la dirección nacional, siempre y cuando los plazos lo permitan, de lo contrario podría pasar hasta el próximo Gobierno, algo que desde la asociación de funcionarios quieren evitar.