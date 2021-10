Gobierno regional aprobó partida suplementaria para trabajadoras PMU

Por más de dos horas se desarrolló una sesión extraordinaria del Consejo Regional de Aysén, cuyo único punto en tabla era la aprobación de los recursos para la continuidad del Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, en Coyhaique.

El objetivo era aprobar la transferencia de recursos por 1.500 millones de pesos desde el Gobierno Regional a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

«Hemos aprobado una transferencia por 1.500 millones de pesos hacia Subdere para que a través del financiamiento de programas se pueden transferir recursos al municipio de Coyhaique, para poder absorber hoy día la dificultad que existe con la mano de obra de las trabajadoras de los programas PMU”, señaló Andrea Macías, gobernadora regional Aysén

Esta transferencia especial de recursos se da debido a la imposibilidad de la municipalidad de Coyhaique de rendir los dineros entregados hace años y que no han sido debidamente justificados.

Según se explicó en la sesión desde Subdere, el municipio está contra el tiempo para poder concretar la posibilidad de poder otorgar empleo a las trabajadoras del PMU.

«Como municipio estamos trabajando para poder levantar una cartera de 20 proyectos a través del fondo y la iniciativa del Plan de Mejoramiento Urbano, PMU, para dar empleo a 140 a 160 mujeres de este programa; claramente va a hacer una solución de emergencia y contingencia a lo que hemos vivid, tras la mala administración de los proyectos de años anteriores», manifestó el Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique.

Pese a la aprobación de recursos, las trabajadoras del PMU asumen que el escenario sigue siendo complejo, ya que el municipio deberá tener en tiempo récord, el 25 de octubre, un total de 20 proyectos en calidad de elegible.

«Los proyectos no están hechos, hay 2 proyectos que son factibles en donde van a entrar a trabajar 8 personas por sindicato. Yo estoy sorprendida y totalmente anonadada con esto, porque ahora dependa absolutamente del alcalde de que haga los proyecto que tiene que hacer, pero el alcalde tiene hasta el 25 para presentar todos los proyectos, y si él no los presenta, allí no va a tener culpa el Gobierno regional porque ya se aprobó las platas, ni nosotros como dirigentes, él va a tener que responder”, Máxima Díaz, dirigenta de trabajadoras PMU Coyhaique.

Pese a los reparos, los 1.500 millones de pesos fueron aprobados de forma unánime por los consejeros regionales, ahora queda esperar el trabajo del municipio, de lo contrario la espera podría seguir alargándose para estas mujeres.